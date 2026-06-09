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9 de junio 2026 - 09:37

Ceden mercadería decomisada a la Fundación Garrahan para financiar programas de reciclado

La Secretaría General de la Presidencia autorizó la entrega sin cargo de bienes provenientes de rezagos aduaneros. Los materiales serán destinados al Programa de Reciclado y Medio Ambiente de la fundación para obtener recursos destinados al hospital y a la Casa Garrahan.

Autorizan la entrega de rezagos aduaneros a la Fundación Garrahan para generar recursos

Autorizan la entrega de rezagos aduaneros a la Fundación Garrahan para generar recursos

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El Gobierno autorizó la cesión sin cargo de mercadería proveniente de rezagos aduaneros a la Fundación Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, con el objetivo de fortalecer su programa de reciclado y generar recursos para el sostenimiento de distintas actividades vinculadas al hospital.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 41/2026 de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, publicada este martes en el Boletín Oficial.

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GARRAHAN CAPTURA
El Gobierno autorizó la entrega de rezagos aduaneros a la Fundación Garrahan para financiar programas de reciclado.

El Gobierno autorizó la entrega de rezagos aduaneros a la Fundación Garrahan para financiar programas de reciclado.

Ceden bienes decomisados al Hospital Garrahan

Según la norma, la fundación había solicitado la entrega de distintos materiales, entre ellos papel en desuso, tapitas de plástico, llaves de bronce, latas de aluminio, CDs y DVDs, cables eléctricos, placas radiográficas y rezagos informáticos, como computadoras, monitores y teclados.

En los considerandos se señala que estos elementos serán destinados al Programa de Reciclado y Medio Ambiente de la entidad, con el fin de "obtener recursos para satisfacer las necesidades que son prioritarias del Hospital y al mantenimiento de la Casa Garrahan".

La cesión se realiza en el marco de la Ley 25.603, que permite poner a disposición de organismos públicos y entidades vinculadas a programas de interés social determinadas mercaderías decomisadas o abandonadas bajo custodia aduanera.

La disposición establece además que la fundación deberá coordinar el retiro de los bienes ante el servicio aduanero y remitir la aceptación definitiva del inventario dentro de los 90 días hábiles posteriores a la publicación de la medida.

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