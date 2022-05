Censo 2022: ¿Qué debo hacer si no recibí el código único de vivienda?

Este código es enviado a la casilla de correo electrónico detallada cuando la persona que respondió las preguntas se registró.

En caso de que no haya llegado, se deberá realizar el censo en su formato tradicional, es decir, esperar en la vivienda al funcionario el día fijado para responder las preguntas.

¿Qué es el código de único de vivienda?

Es un código alfanumérico de 5 dígitos asociado a una vivienda y se genera en la página de inicio del Censo digital mediante un domicilio.En caso de que en la vivienda haya más de un hogar, todos los hogares utilizarán el mismo código único de la vivienda.

Al inicio, el sistema solicitará datos de la persona de referencia que ingrese a completar el Censo digital en nombre de todos los miembros de su hogar.

Esta información se utiliza únicamente para verificar que quien solicita el ingreso es una persona humana, y no un robot, y que tiene edad suficiente para responder. Al completar los datos requeridos, se habilita el ingreso a la aplicación del Censo.

¿Qué debo hacer si no recibí el código único de la vivienda?

Revisá la carpeta de correo no deseado del correo electrónico con el que te registraste y verificá el espacio disponible en tu casilla. Si aún no encontrás el correo con el código, deberás esperar a la persona censista que visitará tu vivienda el Día del Censo, miércoles 18 de mayo. Ese día todas las personas que no hayan podido completar el cuestionario digital deberán responder el Censo mediante una entrevista presencial.

¿Qué hago si no anoté el CUV y no lo recibí en mi correo?

El código único de la vivienda puede tardar hasta 24 horas en llegar. Revisá la carpeta de no deseados del correo electrónico con el que te registraste y verificá que tengas espacio disponible en tu casilla.

Si no lo recibís, deberás esperar a la persona censista el 18 de mayo.

¿Qué debo hacer si no anoté el código único de la vivienda?

Recibirás el código único de la vivienda en el correo electrónico con el que iniciaste el Censo digital. Deberás conservarlo para reingresar al cuestionario cuantas veces necesites. Si no lo encontrás, podrás presionar el botón “Recuperar código” de la página de inicio del Censo digital e indicar el correo electrónico con el que lo generaste para recibirlo nuevamente.