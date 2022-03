https://twitter.com/Censo2022/status/1483017011202600961 ¡Cada vez falta menos para el #Censo2022!

Censo 2022: qué me van a preguntar

Te van a consultar desde cómo es tu casa hasta cuántas personas viven, las características de aquellas personas y de la casa y cuestiones referidas a tu trabajo. Además, y con eje en el reconocimiento de la diversidad de la población, se incorporó una pregunta sobre la autopercepción de identidad de género y se amplió el alcance de la pregunta sobre autorreconocimiento étnico (pueblos indígenas y afrodescendientes).

Vivienda

1. Marque por observación el tipo de vivienda (Casa; Rancho; Casilla; Departamento; Pieza ocupada en inquilinato, hotel familiar o pensión; Local no construido para habitación ocupado; Vivienda móvil ocupada -casa rodante, barco, carpa u otra-; Persona(s) viviendo en la calle)

2. Marque si en la vivienda hay o no personas presentes.(Hay personas presentes; No hay personas presentes)

3. ¿Cuántas personas viven la mayor parte del tiempo en esta vivienda? (Ninguna; Una sola; Dos o más)

4. Marque el motivo por el que no realizó la entrevista. (La vivienda se usa para vacaciones, fin de semana, como segunda residencia u otro uso temporal; La vivienda se usa como oficina, consultorio o comercio; La vivienda está en alquiler o venta; La vivienda está en construcción; Habitualmente viven personas, pero no se encuentran presentes; Otra situación)

5. ¿Todas esas personas tienen gastos en común para la alimentación? (Sí; No)

6. ¿Cuántos grupos de personas tienen gastos separados para la alimentación?

7. Anote el número del hogar que va a censar.

8. ¿Cuáles son los nombres de las personas de este hogar que viven la mayor parte del tiempo en esta vivienda?

9. En este hogar ¿hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para... ¿caminar o subir escaleras? ¿recordar o concentrarse? Por ejemplo, recordar la dirección de su casa. ¿Comunicarse, por ejemplo, entender o ser entendida por otras personas? ¿oír, aun con el uso de audífonos? ¿ver, aun con anteojos puestos? Por ejemplo, ver la letra impresa en un diario. ¿Comer, bañarse o vestirse sola?

10. ¿El material predominante de los pisos es...¿cerámica, mosaico, baldosa, alfombra, madera, flotante, vinílico, microcemento, cemento alisado o mármol? ¿carpeta, contrapiso o ladrillo fijo? ¿tierra o ladrillo suelto? ¿otro material?

11. ¿El material predominante de la cubierta exterior del techo es... ¿baldosa, membrana, pintura asfáltica, pizarra o teja? ¿losa o carpeta a la vista (sin cubierta)? ¿chapa de metal? ¿chapa de cartón, caña, palma, tabla con barro, paja con barro o paja sola? ¿otro material?

12. El techo ¿tiene revestimiento interior o cielorraso? (Sí; No; Ignorado)

13. ¿Tiene agua... por cañería dentro de la vivienda? ¿fuera de la vivienda, pero dentro del terreno? ¿fuera del terreno?

14. El agua que usa este hogar para beber y cocinar ¿proviene de... del agua que usa para cocinar? ¿red pública (agua corriente)? ¿perforación con bomba a motor? ¿perforación con bomba manual? ¿pozo sin bomba? ¿transporte por cisterna, agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia? ¿otra procedencia?

15. Este hogar ¿tiene baño o letrina... dentro de la vivienda? ¿fuera de la vivienda, pero dentro del terreno? No tiene.

16. ¿Cuántos baños tiene este hogar? (Uno; Dos; Tres o más)

17. El baño ¿tiene... inodoro con botón, mochila o cadena (arrastre de agua)? ¿inodoro sin botón ni cadena (a balde)? ¿pozo?

18. El desagüe del inodoro ¿es... a red pública (cloaca)? ¿a cámara séptica y pozo ciego? ¿solo a pozo ciego? ¿a hoyo, excavación en la tierra, etcétera?

19. Para cocinar ¿utiliza principalmente... electricidad? ¿gas de red? ¿gas en tubo o a granel (zeppelin)? ¿gas en garrafa? ¿leña o carbón? ¿otro combustible?

20. Este hogar ¿Cuántos ambientes, habitaciones o piezas tiene en total, sin contar baños ni cocina?

21. Y de esos ¿Cuántos tiene para dormir, independientemente de si los usa para tal fin?

22. La vivienda ¿es... propia? ¿alquilada? ¿cedida por trabajo? ¿prestada? Otra situación.

23. ¿Tiene... escritura? ¿boleto de compra-venta? ¿otra documentación? No tiene documentación.

24. ¿Este hogar tiene... internet en la vivienda? ¿celular con internet? ¿computadora, tablet, etcétera?

Población

1. ¿Cuál es la relación o parentesco con la jefa, el jefe o la persona de referencia del hogar?

2. ¿Cuál es el sexo registrado al nacer? (Mujer / Femenino; Varón / Masculino; X / Ninguna de las anteriores)

3. De acuerdo a la identidad de género ¿se considera... mujer? ¿mujer trans / travesti? ¿varón? ¿varón trans / masculinidad trans? ¿no binario? ¿otra identidad / ninguna de las anteriores? Prefiero no contestar. Ignorado.

4. ¿Cuántos años tiene?

5. ¿Cuál es la fecha de nacimiento?

6. ¿Cursa o asiste a algún establecimiento educativo (guardería, jardín, escuela, universidad)? (Sí; No)

7. ¿Qué nivel educativo está cursando? (Jardín maternal, guardería, centro de cuidado, salas de 0 a 3; Sala de 4 o 5 -jardín de infantes o preescolar-; Primario; Secundario; Terciario no universitario; Universitario de grado; Posgrado -especialización, maestría o doctorado-)

8. ¿Qué grado o año está cursando?

9. Alguna vez ¿cursó o asistió a algún establecimiento educativo (guardería, jardín, escuela, universidad)? (Sí; No)

10. ¿Cuál fue el nivel más alto que cursó? (Jardín maternal, guardería, centro de cuidado, salas de 0 a 5, jardín de infantes o preescolar; Primario; EGB; Secundario; Polimodal; Terciario no universitario; Universitario de grado; Posgrado (especialización, maestría o doctorado); Ignorado)

11. ¿Completó ese nivel? (Sí; No; Ignorado)

12. ¿Cuántos grados o años aprobó en ese nivel?

13. ¿Nació en... esta provincia? ¿otra provincia argentina? ¿otro país?

14. ¿En qué provincia?

15. ¿En qué país?

16. ¿En qué año llegó a la Argentina?

17. ¿Hace 5 años vivía en... esta localidad o paraje? ¿otra localidad o paraje de esta provincia? ¿otra provincia argentina? ¿otro país? No había nacido.

18. ¿En qué provincia?

19. ¿Tiene cobertura de salud por... obra social o prepaga (incluye PAMI)? ¿programas o planes estatales de salud? No tiene obra social, prepaga ni plan estatal de salud. Ignorado.

20. ¿Cobra jubilación o pensión? (Sí; No)

21. ¿Cobra... ¿solo jubilación? ¿solo pensión por fallecimiento? ¿jubilación y pensión por fallecimiento? ¿solo pensión de otro tipo?

22. ¿Se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios? (Sí; No; Ignorado)

23. ¿De qué pueblo indígena u originario?

24. ¿Habla y/o entiende la lengua de ese pueblo indígena u originario? (Sí; No; Ignorado)

25. ¿Se reconoce afrodescendiente o tiene antepasados negros o africanos? (Sí; No; Ignorado)

Para todas las personas de 14 años y más

26. Durante la semana pasada ¿trabajó por lo menos una hora, sin contar las tareas domésticas de su hogar? (Sí; No)

27. En esa semana ¿hizo alguna changa, fabricó algo para vender afuera, ayudó a un familiar o amigo en su chacra o negocio? (Sí; No)

28. En esa semana ¿tenía trabajo y no concurrió? (Sí; No)

29. Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo de alguna manera? (Sí; No)

30. Ese trabajo ¿lo hace como… servicio doméstico? ¿empleada(o) u obrera(o)? ¿cuenta propia? ¿patrón(a) o empleador(a)? ¿trabajador(a) familiar? Ignorado.

31. En ese trabajo ¿le descuentan para la jubilación? (Sí; No; Ignorado)

32. En ese trabajo ¿aporta por sí mismo para la jubilación?(Sí; No; Ignorado)

33. La actividad principal de la empresa, negocio, institución en la que trabaja o del trabajo que realiza por su cuenta ¿es... educación o salud privada? ¿administración pública, educación o salud pública? ¿comercio? ¿industria agropecuaria, pesca o minería? ¿construcción? ¿transporte o almacenamiento? ¿hotel o restaurante? ¿banco, financiera o aseguradora? ¿empresa de electricidad, gas o agua? ¿otros servicios personales, técnicos o profesionales? Ignorado.

34. ¿Cómo describiría en detalle esa actividad principal de la empresa, negocio, institución en la que trabaja o del trabajo que realiza por su cuenta?

Para todas las mujeres de 14 a 49 años

35. ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos tuvo en total?

36. ¿Cuántas hijas e hijos están vivos actualmente?

37. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de la última hija o hijo nacido vivo?

Dudas frecuentes sobre el Censo 2022

¿Cómo se censan los hijos de padres separados?

Se deben censar donde residen y duermen cuatro días o más a la semana, aunque tengan también otro hogar. Si habitualmente pasan la misma cantidad de días en los dos hogares, se incluyen solo en uno de ellos.

¿Dónde se censan las personas que estudian en otra localidad, pero vuelven a su vivienda durante los recesos?

Se censan en la localidad donde estudian.

¿Una persona que está temporalmente en Argentina se tiene que censar?

Solo se tiene que censar si residió durante los últimos seis meses o si piensa fijar residencia por los próximos seis meses.

¿Qué tengo que hacer si estaré de viaje el día del Censo?

Se puede completar el Censo digital a partir del 16 de marzo y obtener tu comprobante de finalización. Si vivís en un departamento, deja el código del comprobante a un vecino, encargado o persona de confianza del edificio para que se lo entregue a la persona censista. Si vivís en una casa, se puede dejar en la casa contigua o lindante a la tuya.

¿Qué es el código único de la vivienda? ¿Qué debo hacer si no lo recibí?

Es un código alfanumérico de 5 dígitos asociado a una vivienda que se genera en la página de inicio del Censo digital al ingresar el domicilio y se recibe por correo electrónico. Para obtener este código, el sistema solicitará varios datos de la persona de referencia que ingrese a completar el Censo en nombre de todos los miembros de su hogar. Esta información se presenta en una ventana temporal y se utiliza únicamente para verificar que quien solicita el ingreso es una persona humana, y no un robot, con edad suficiente para responder.

En caso de no recibir el código hay que revisar la carpeta de correo no deseado del correo electrónico con el que te registraste y verificar el espacio disponible en tu casilla. Si no se encuentra ese mail, se deberá esperar a la persona censista que visitará tu vivienda el 18 de mayo. Ese día todas las personas que no hayan podido completar el cuestionario digital deberán responder el Censo mediante la entrevista presencial.

¿Se puede completar el Cuestionario digital en diferentes momentos?

Sí. Para eso hay que conservar el código único de la vivienda que se te enviará por correo electrónico cuando ingreses por primera vez al Censo digital. Las respuestas completadas se guardan automáticamente. Una vez finalizado el Censo digital en su totalidad, no se podrán editar las respuestas ingresadas.

¿Por qué tengo que esperar la visita el día del Censo si ya completé el Censo digital?

Es fundamental esperar la visita aunque se haya completado el cuestionario digital porque se debe presentar a la persona que censa el comprobante de finalización para su registro. El método sigue considerando que un censista visite cada vivienda para asegurarse que toda la población, los hogares y las viviendas del territorio argentino hayan sido contados.

¿Tengo que tener el comprobante de finalización impreso el Día del Censo?

No. Alcanza con decirlo verbalmente. Cada censista va a corroborar en una app que tendrá en su teléfono la validez de ese código. Además, no es necesario que la persona censista ingrese al hogar. Se pueden responder todas las preguntas o mostrar el comprobante de finalización del Censo digital desde el portero eléctrico, la puerta o la ventana de tu vivienda.

¿Cuál es la diferencia entre vivienda particular y vivienda colectiva?

Las viviendas particulares son aquellas destinadas al alojamiento de uno o más hogares en donde las personas viven bajo un régimen de tipo familiar (sean o no parientes). Los tipos de viviendas particulares son: casa, rancho, casilla, departamento, pieza ocupada en inquilinato, en hotel familiar o pensión, local no construido para habitación ocupado y vivienda móvil ocupada (casa rodante, barco, carpa u otra).

En cambio, las viviendas colectivas son aquellas destinadas al alojamiento de personas que viven bajo un régimen institucional (no familiar), como son los cuarteles, hogares religiosos, hospitales, hogares de ancianos, prisiones, campamentos/obradores, residencias de estudiantes, colegios o internados, hogares de menores y hoteles turísticos. Estas viviendas no pueden responder el cuestionario a través del Censo digital. Deberán esperar la entrevista presencial el Día del Censo.