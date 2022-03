Censo 2022: piden incluir a la población con síndrome de Down

A último momento, presentaron este reclamo con el objetivo de saber cuántas personas con esta condición de vida existen en el país. Consideran que entre las preguntas debe haber una que apunte a saber más sobre esta población en Argentina.

"El síndrome de Down se reconoce, al menos, desde el siglo V", remarcan desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). "Paradójicamente, en 2022, los números reales de esta población siguen sin conocerse", agregan. Hoy se presentará el Censo 2022, con la novedad de que por primera vez ofrecerá la modalidad digital para completarlo.

Censo Digital 2022.jpg Para realizar el Censo Digital 2022 hay que ingresar a la página web https://censo.gob.ar/index.php/censo-digital/

La entidad que trabaja con pacientes y familiares de síndrome de Down expresó que "al no registrar en sus estadísticas a las personas con síndrome de Down, el Estado las invisibiliza, las excluye de cualquier política pública y por ende, afecta sus derechos".

Para revertir esta situación y con apoyo de la Red Argentina de Familias de Personas con Trisomía 21, el organismo se encuentra en plena creación de la primera base de datos dinámica de personas con síndrome de Down, "para empezar a entender los números que representan a este grupo".

"Desde diciembre se están recopilando datos y ya se pueden establecer métricas para entender qué medidas tomar. Ahora empieza a funcionar haciendo sus reclamos y requiere que el INDEC haga su parte en el CENSO 2022, agregando una sola pregunta a la lista de 62 que ya confirmó", remarcaron.

sindrome down inclusion.jpg

El objetivo es poder incluir, a último momento, la siguiente pregunta: "¿Existe alguna persona con síndrome de Down en este hogar?". En el caso de que la respuesta a la propuesta de ASDRA sea afirmativa, Argentina será el primer país del mundo en tener datos oficiales sobre esta población.

Vale aclarar que la base de datos de la entidad solo muestra la realidad que viven las personas con este condición, sino que además, al ser dinámica, transforma cada nuevo dato ingresado en un tuit o posteo de reclamo que los usuarios pueden compartir en sus redes para presionar al INDEC.

"Es una herramienta de acción", aseguran desde ASDRA, lo que permitirá cuantificar cuál es la situación de la población con síndrome de Down en el país, al mismo tiempo que la misma idea puede ser replicada para otros sectores o poblaciones sobre los cuales no hay datos oficiales ni precisos, con el fin de “recopilar datos para generar reclamos basados en números".