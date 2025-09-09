Chau a la ley de sucesiones tal como la conocíamos: cómo se reparte la herencia sin testamento

La ley regula cómo se distribuyen los bienes de una persona fallecida, protegiendo a los herederos y evitando conflictos familiares.

La sucesión intestada sigue un orden de prioridad según el Código Civil y Comercial.

En Argentina , si una persona muere sin dejar testamento válido, entra en juego la sucesión intestada , un proceso regulado por el Código Civil y Comercial. Su propósito principal es proteger a los herederos legales y asegurar que la distribución de bienes se haga de manera ordenada, evitando disputas entre familiares cercanos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El proceso sucesorio se realiza ante un juez y contempla inventario, tasación y adjudicación de bienes.

Cuando no existen herederos ni legatarios, la herencia se declara vacante. El juez entrega los bienes al Estado, y cualquier reclamo posterior debe iniciar un nuevo proceso de aceptación de la herencia en el estado en que se encuentre.

El cónyuge sobreviviente tiene derechos que dependen de quién más esté en la sucesión. Por ejemplo:

Si hay descendientes , recibe una parte igual a la de un hijo, pero no de la mitad de los bienes gananciales del fallecido.

, recibe una parte igual a la de un hijo, pero no de la mitad de los bienes gananciales del fallecido. Si solo hay ascendientes , percibe la mitad de la herencia.

, percibe la mitad de la herencia. Si no hay descendientes ni ascendientes, hereda la totalidad.

Casos especiales incluyen matrimonios recientes (dentro de los 30 días, con enfermedad conocida del fallecido) y cónyuges divorciados o separados sin intención de reconciliarse, quienes no tienen derecho a heredar.

contrato alquiler herencia freepik.es

Paso a paso, cómo es el proceso sucesorio en Argentina

El proceso sucesorio se lleva a cabo ante un juez con jurisdicción competente y se desarrolla siguiendo una serie de etapas específicas