Argentina vuelve a brillar entre las mejores pizzerías del mundo en 2025

El ranking Top 50 Pizza 2025 volvió a incluir a una pizzería argentina, consolidando la presencia del país en la lista internacional más prestigiosa del rubro.

Las pizzas de Ti Amo se destacan por su masa y su estilo napolitano.

Una pizzería de Adrogué se destacó nuevamente en el Top 50 Pizza 2025, el ranking elaborado en Italia que reconoce a las mejores del mundo. Se trata de la Pizzería Ti Amo ubicada en el puesto 21, que desde hace años logra posicionar a la Argentina en la lista de los establecimientos más influyentes del planeta.

Dirigida por Carola y Victoria Santoro, la pizzería comenzó como un proyecto familiar en el patio de su casa y hoy ofrece pizzas de estilo napolitano contemporáneo, con productos de primera calidad y atención cuidada.

La organización que armó el ranking describió: “Suaves, perfumadas y bien alveolares, excelentes productos y mucho mimo en la cocción de cada pizza. Hay que probar la clásica margarita, porque está hecha a la perfección. Ambiente sencillo pero muy refinado, con un servicio verdaderamente amable que hace todo lo posible para que los clientes se sientan a gusto. Para terminar, un excelente helado de chocolate. Precios un poco por encima de la media de la ciudad, pero realmente merece la pena”.

Presencia regional en Sudamérica Dentro del listado de las 100 mejores pizzerías del mundo también figura L’Incanto en Punta del Este, Uruguay, ubicada en el puesto N°78. Por otro lado, en 2024 otra pizzería argentina (Atte. Pizzeria Napoletana, N°90) aparecía en la lista, aunque este año quedó fuera.

Top 10 mundial 2025 Este es el top ten de las mejores pizzerías a nivel mundial. I Masanielli (Caserta, Italia) / Una Pizza Napoletana (Nueva York) The Pizza Bar on 38th (Tokio) Leggera Pizza Napoletana (São Paulo) Confine (Milán) Diego Vitagliano Pizzeria (Nápoles) Napoli on the Road (Londres) Seu Pizza Illuminati (Roma) I Tigli (San Bonifacio, Italia) Baldoria (Madrid) Pizzeria Sei (Los Ángeles) / Tony’s Pizza Napoletana (San Francisco) Con este nuevo reconocimiento, la pizzería argentina reafirma su lugar en el mapa mundial de la pizza, mostrando que la tradición local y la creatividad pueden competir al más alto nivel internacional.

