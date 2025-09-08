La cédula digital de automotores podrá habilitar a terceros desde la aplicación "Mi Argentina"







La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor actualizó la normativa para incorporar el supuesto de contratos de leasing y precisó que la habilitación no modifica la responsabilidad civil del titular, salvo en el caso del tomador en ese tipo de contratos.

La cédula digital mantiene la misma validez que la emitida en soporte papel tanto para circular dentro del país como para el egreso temporario del vehículo.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios dispuso la modificación del artículo 5° del Digesto de Normas Técnico-Registrales para adecuar el uso de la Cédula de Identificación Digital en la aplicación “Mi Argentina”. La medida quedó oficializada a través de la Disposición 656/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con el nuevo texto, las personas titulares de un automotor podrán habilitar a terceros para visualizar la cédula digital de su vehículo en la sección “Mis vehículos” de la aplicación. El procedimiento incluye la identificación del autorizado mediante nombre, apellido y número de CUIT, CUIL o CDI, sin que se emita una cédula adicional.

La disposición también contempla la posibilidad de que el titular desafecte la cédula previamente habilitada y establece un procedimiento específico para las personas jurídicas, detallado en un instructivo anexo.

lg Los titulares podrán habilitar a otras personas para visualizar la cédula desde sus perfiles en la aplicación.

Aclaración sobre contratos de leasing y responsabilidad civil Además, se incorporó una aclaración vinculada a los contratos de leasing: en esos casos, si el dador solicita que la cédula digital sea visualizada en el perfil del tomador, la responsabilidad civil por eventuales daños recaerá en este último, conforme lo previsto en el artículo 1243 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La normativa entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y, según se indicó, la cédula digital mantiene la misma validez que la emitida en soporte papel tanto para circular dentro del país como para el egreso temporario del vehículo.