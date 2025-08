Chau pensión por viudez: ANSES confirma que estas personas dejarán de cobrarla en agosto 2025

Esta transformación en el beneficio afecta principalmente a quienes ya no puedan jubilarse por el régimen tradicional , y en su lugar, van a tener que optar por una alternativa que no contempla ese derecho.

Quienes no lleguen a cumplir con los años de aportes requeridos y no puedan jubilarse por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ya no podrán acceder a los beneficios previsionales tradicionales. En su lugar, deberán optar por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación más limitada, que representa apenas el 80% del haber mínimo y no contempla el traspaso del beneficio por fallecimiento del cónyuge.