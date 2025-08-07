SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de agosto 2025 - 13:15

Cuándo cobro ANSES: comienza el calendario de pagos de agosto 2025 y estas son las primeras prestaciones en recibir sus haberes

Hay nuevos incrementos y fechas clave para quienes acceden a beneficios económicos otorgados por el Estado nacional.

Ya están confirmados los montos y las fechas para cobrar las asignaciones de ANSES en agosto 2025.

Durante el mes de agosto, todos los que acceden a diferentes prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) van a notar un pequeño aumento en los montos. Esto se debe a una actualización automática que se aplica cada mes y que toma como referencia el índice de inflación de dos meses antes, así que en este caso es el de junio.

El organismo del Estado ya publicó el nuevo esquema completo de pagos pensado para este mes, lo que le permite a todos los titulares de tanto jubilaciones, asignaciones y también pensiones saber con anticipación cuándo van a recibir sus ingresos.

Monto de las principales prestaciones de ANSES

Desde el comienzo del mes de agosto, entraron en vigencia los nuevos valores actualizados para cada categoría. La suba fue del 1,62%, correspondiente al IPC (índice de precios al consumidor) de junio. Este porcentaje, aunque es un poco leve, impacta en todas las prestaciones.

Estos son los montos actualizados de referencia:

  • AUH (Asignación Universal por Hijo): $112.942
  • AUH por hijo con discapacidad: $367.757
  • Asignación Familiar por Hijo: $56.475
  • Jubilación mínima: $384.305,37 ($314.305,37 + $70.000 de bono)
  • Jubilación máxima: $2.114.977,60
  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $321.444,30 ($251.444,30 + $70.000)
  • PNC por invalidez o vejez: $290.013,76 ($220.013,76 + $70.000)

Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025

El cronograma de acreditaciones se distribuye según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas establecidas son las siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI 0 y 1: 8 de agosto
  • DNI 2 y 3: 11 de agosto
  • DNI 4 y 5: 12 de agosto
  • DNI 6 y 7: 13 de agosto
  • DNI 8 y 9: 14 de agosto

Jubilaciones y pensiones mínimas:

  • DNI 0: 8 de agosto
  • DNI 1: 11 de agosto
  • DNI 2: 12 de agosto
  • DNI 3: 13 de agosto
  • DNI 4 y 5: 14 de agosto
  • DNI 6: 18 de agosto
  • DNI 7: 19 de agosto
  • DNI 8: 20 de agosto
  • DNI 9: 21 de agosto

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo:

  • DNI 0 y 1: 22 de agosto
  • DNI 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI 8 y 9: 28 de agosto

AUH y Asignación Familiar por Hijo:

  • DNI 0: 8 de agosto
  • DNI 1: 11 de agosto
  • DNI 2: 12 de agosto
  • DNI 3: 13 de agosto
  • DNI 4: 14 de agosto
  • DNI 5: 18 de agosto
  • DNI 6: 19 de agosto
  • DNI 7: 20 de agosto
  • DNI 8: 21 de agosto
  • DNI 9: 22 de agosto

Asignación por Embarazo:

  • DNI 0: 11 de agosto
  • DNI 1: 12 de agosto
  • DNI 2: 13 de agosto
  • DNI 3: 14 de agosto
  • DNI 4: 18 de agosto
  • DNI 5: 19 de agosto
  • DNI 6: 20 de agosto
  • DNI 7: 21 de agosto
  • DNI 8: 22 de agosto
  • DNI 9: 25 de agosto

Asignación Prenatal y por Maternidad:

  • DNI 0 y 1: 11 de agosto
  • DNI 2 y 3: 12 de agosto
  • DNI 4 y 5: 13 de agosto
  • DNI 6 y 7: 14 de agosto
  • DNI 8 y 9: 18 de agosto

Asignaciones por matrimonio, adopción y nacimiento:

  • Todos los DNI: entre el 11 de agosto y el 10 de septiembre

Asignaciones familiares para PNC:

  • Todos los documentos: del 8 de agosto al 10 de septiembre

Prestación por Desempleo:

  • DNI 0 y 1: 22 de agosto
  • DNI 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI 8 y 9: 28 de agosto

