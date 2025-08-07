Durante el mes de agosto, todos los que acceden a diferentes prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) van a notar un pequeño aumento en los montos. Esto se debe a una actualización automática que se aplica cada mes y que toma como referencia el índice de inflación de dos meses antes, así que en este caso es el de junio.
Cuándo cobro ANSES: comienza el calendario de pagos de agosto 2025 y estas son las primeras prestaciones en recibir sus haberes
Hay nuevos incrementos y fechas clave para quienes acceden a beneficios económicos otorgados por el Estado nacional.
El bono extra de hasta $100.000 que paga ANSES a la AUH en agosto 2025
ANSES hará un pago único de casi $100.000 y todas estas personas podrán cobrarlo
El organismo del Estado ya publicó el nuevo esquema completo de pagos pensado para este mes, lo que le permite a todos los titulares de tanto jubilaciones, asignaciones y también pensiones saber con anticipación cuándo van a recibir sus ingresos.
Monto de las principales prestaciones de ANSES
Desde el comienzo del mes de agosto, entraron en vigencia los nuevos valores actualizados para cada categoría. La suba fue del 1,62%, correspondiente al IPC (índice de precios al consumidor) de junio. Este porcentaje, aunque es un poco leve, impacta en todas las prestaciones.
Estos son los montos actualizados de referencia:
- AUH (Asignación Universal por Hijo): $112.942
- AUH por hijo con discapacidad: $367.757
- Asignación Familiar por Hijo: $56.475
- Jubilación mínima: $384.305,37 ($314.305,37 + $70.000 de bono)
- Jubilación máxima: $2.114.977,60
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $321.444,30 ($251.444,30 + $70.000)
- PNC por invalidez o vejez: $290.013,76 ($220.013,76 + $70.000)
Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025
El cronograma de acreditaciones se distribuye según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas establecidas son las siguientes:
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI 0 y 1: 8 de agosto
- DNI 2 y 3: 11 de agosto
- DNI 4 y 5: 12 de agosto
- DNI 6 y 7: 13 de agosto
- DNI 8 y 9: 14 de agosto
Jubilaciones y pensiones mínimas:
- DNI 0: 8 de agosto
- DNI 1: 11 de agosto
- DNI 2: 12 de agosto
- DNI 3: 13 de agosto
- DNI 4 y 5: 14 de agosto
- DNI 6: 18 de agosto
- DNI 7: 19 de agosto
- DNI 8: 20 de agosto
- DNI 9: 21 de agosto
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo:
- DNI 0 y 1: 22 de agosto
- DNI 2 y 3: 25 de agosto
- DNI 4 y 5: 26 de agosto
- DNI 6 y 7: 27 de agosto
- DNI 8 y 9: 28 de agosto
AUH y Asignación Familiar por Hijo:
- DNI 0: 8 de agosto
- DNI 1: 11 de agosto
- DNI 2: 12 de agosto
- DNI 3: 13 de agosto
- DNI 4: 14 de agosto
- DNI 5: 18 de agosto
- DNI 6: 19 de agosto
- DNI 7: 20 de agosto
- DNI 8: 21 de agosto
- DNI 9: 22 de agosto
Asignación por Embarazo:
- DNI 0: 11 de agosto
- DNI 1: 12 de agosto
- DNI 2: 13 de agosto
- DNI 3: 14 de agosto
- DNI 4: 18 de agosto
- DNI 5: 19 de agosto
- DNI 6: 20 de agosto
- DNI 7: 21 de agosto
- DNI 8: 22 de agosto
- DNI 9: 25 de agosto
Asignación Prenatal y por Maternidad:
- DNI 0 y 1: 11 de agosto
- DNI 2 y 3: 12 de agosto
- DNI 4 y 5: 13 de agosto
- DNI 6 y 7: 14 de agosto
- DNI 8 y 9: 18 de agosto
Asignaciones por matrimonio, adopción y nacimiento:
- Todos los DNI: entre el 11 de agosto y el 10 de septiembre
Asignaciones familiares para PNC:
- Todos los documentos: del 8 de agosto al 10 de septiembre
Prestación por Desempleo:
- DNI 0 y 1: 22 de agosto
- DNI 2 y 3: 25 de agosto
- DNI 4 y 5: 26 de agosto
- DNI 6 y 7: 27 de agosto
- DNI 8 y 9: 28 de agosto
