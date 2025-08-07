El bono extra de hasta $100.000 que paga ANSES a la AUH en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los nuevos montos y fechas de pago para las prestaciones sociales de agosto 2025. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un bono extra de hasta $100.000, que se sumará a los importes actualizados según el índice de inflación.
El índice de inflación registrado en junio de 2025 determinó los ajustes para agosto. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó un índice del 1,6% para ese mes, que sirve como referencia para la actualización de los montos de las prestaciones sociales. El decreto 274/2024 estableció el mecanismo de movilidad que utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como base para estos ajustes.
Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES
La Asignación Universal por Hijo (AUH) está dirigida a familias con hijos menores de 18 años, o sin límite de edad en caso de hijos con discapacidad. Este beneficio busca garantizar el acceso a derechos básicos como la salud y la educación para los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Los interesados en acceder a la AUH deben verificar que sus datos de contacto estén actualizados en mi ANSES y presentar la documentación familiar correspondiente.
El trámite para solicitar el cobro de la AUH es gratuito y se puede realizar a través del canal de Atención Virtual de ANSES. Los requisitos incluyen la presentación de partidas de nacimiento, certificados de matrimonio o convivencia, y los DNI del grupo familiar. Este proceso permite acceder a los beneficios sociales que garantizan la seguridad alimentaria y el bienestar de los niños.
Monto de la AUH en agosto
La Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzó un valor de $112.941 por hijo en agosto de 2025. ANSES retiene el 20% de este monto, por lo que el importe final por hijo es de $90.352,80. Los beneficiarios pueden acceder al dinero retenido presentando la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud y educación de los menores.
La Asignación por Embarazo se actualizó a $112.919,26. Este beneficio apoya a las mujeres durante el período de gestación y busca garantizar el acceso a una alimentación adecuada. El Complemento Leche, un beneficio adicional de $40.000, está destinado a la alimentación de niños menores de 3 años. Estos programas sociales buscan garantizar la seguridad alimentaria de los grupos familiares más vulnerables.
Tarjeta Alimentar: montos según cantidad de hijos
La Tarjeta Alimentar se cobra automáticamente junto con la AUH y los montos varían según la cantidad de hijos por familia. Las familias con un hijo y titulares de la Asignación por Embarazo reciben $52.250. Los hogares con dos hijos perciben $81.936. Las familias con tres o más hijos obtienen $108.062. Este beneficio busca garantizar el acceso a alimentos para las familias en situación de vulnerabilidad.
Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto 2025
Las fechas de pago están organizadas de la siguiente manera:
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto
- DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 2: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 6: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto
- DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 1: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 2: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 3: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 4: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 5: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 6: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 7: jueves 21 de agosto
- DNI terminado en 8: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 9: lunes 25 de agosto
