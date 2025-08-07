El bono extra de hasta $100.000 que paga ANSES a la AUH en agosto 2025







El organismo previsional anunció los montos de las asignaciones para el octavo mes del año que viene con aumento.

ANSES informó los montos de la AUH en agosto 2025. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los nuevos montos y fechas de pago para las prestaciones sociales de agosto 2025. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un bono extra de hasta $100.000, que se sumará a los importes actualizados según el índice de inflación.

El índice de inflación registrado en junio de 2025 determinó los ajustes para agosto. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó un índice del 1,6% para ese mes, que sirve como referencia para la actualización de los montos de las prestaciones sociales. El decreto 274/2024 estableció el mecanismo de movilidad que utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como base para estos ajustes.

ANSES billetes.webp Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES La Asignación Universal por Hijo (AUH) está dirigida a familias con hijos menores de 18 años, o sin límite de edad en caso de hijos con discapacidad. Este beneficio busca garantizar el acceso a derechos básicos como la salud y la educación para los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Los interesados en acceder a la AUH deben verificar que sus datos de contacto estén actualizados en mi ANSES y presentar la documentación familiar correspondiente.

El trámite para solicitar el cobro de la AUH es gratuito y se puede realizar a través del canal de Atención Virtual de ANSES. Los requisitos incluyen la presentación de partidas de nacimiento, certificados de matrimonio o convivencia, y los DNI del grupo familiar. Este proceso permite acceder a los beneficios sociales que garantizan la seguridad alimentaria y el bienestar de los niños.

Monto de la AUH en agosto La Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzó un valor de $112.941 por hijo en agosto de 2025. ANSES retiene el 20% de este monto, por lo que el importe final por hijo es de $90.352,80. Los beneficiarios pueden acceder al dinero retenido presentando la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud y educación de los menores.

La Asignación por Embarazo se actualizó a $112.919,26. Este beneficio apoya a las mujeres durante el período de gestación y busca garantizar el acceso a una alimentación adecuada. El Complemento Leche, un beneficio adicional de $40.000, está destinado a la alimentación de niños menores de 3 años. Estos programas sociales buscan garantizar la seguridad alimentaria de los grupos familiares más vulnerables. Tarjeta Alimentar: montos según cantidad de hijos La Tarjeta Alimentar se cobra automáticamente junto con la AUH y los montos varían según la cantidad de hijos por familia. Las familias con un hijo y titulares de la Asignación por Embarazo reciben $52.250. Los hogares con dos hijos perciben $81.936. Las familias con tres o más hijos obtienen $108.062. Este beneficio busca garantizar el acceso a alimentos para las familias en situación de vulnerabilidad. Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto 2025 Las fechas de pago están organizadas de la siguiente manera: Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 6: martes 19 de agosto

DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminado en 0: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 1: martes 12 de agosto

DNI terminado en 2: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 3: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 4: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 5: martes 19 de agosto

DNI terminado en 6: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 7: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 8: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 9: lunes 25 de agosto

