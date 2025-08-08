ANSES comienza hoy con los pagos de agosto 2025: a quiénes les toca cobrar







Desde este viernes 8 arrancan las acreditaciones para quienes reciben ayuda del Estado y esta vez vuelven a venir con incrementos.

Hoy comienzan los pagos de ANSES para el mes de agosto.

A partir de hoy, viernes 8 de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) arranca con la distribución de los haberes que corresponden al octavo mes del año. El cronograma ya fue confirmado y alcanza a millones de titulares de asignaciones, jubilaciones y pensiones.

Este mes llega con una leve mejora en lo que son los montos, gracias a un ajuste vinculado al índice de inflación registrado en el mes de junio. La actualización es del 1,62%, y se aplica de forma automática en todas las prestaciones que administra el organismo previsional.

auh anses.webp Monto de las principales prestaciones de ANSES Con el aumento vigente, los valores actualizados para agosto 2025 quedan de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $112.942

$112.942 AUH con discapacidad: $367.757

$367.757 Asignación Familiar por Hijo: $56.475

$56.475 Jubilación mínima: $384.305,37 (incluye el bono extra de $70.000)

$384.305,37 (incluye el bono extra de $70.000) Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $321.444,30 (+$70.000 en concepto de refuerzo)

$321.444,30 (+$70.000 en concepto de refuerzo) Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $290.013,76

$290.013,76 Jubilación máxima: $2.114.977,6

Estos nuevos montos reflejan el pequeño aumento basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que fue del 1,6%. ANSES utiliza los datos con dos decimales para definir los incrementos, como es habitual.

Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025 Los pagos ya tienen fecha asignada según tipo de prestación y terminación del DNI: Jubilaciones y pensiones mínimas DNI 0: 8/8

DNI 1: 11/8

DNI 2: 12/8

DNI 3: 13/8

DNI 4 y 5: 14/8

DNI 6: 18/8

DNI 7: 19/8

DNI 8: 20/8

DNI 9: 21/8 Jubilaciones que superan el haber mínimo DNI 0 y 1: 22/8

DNI 2 y 3: 25/8

DNI 4 y 5: 26/8

DNI 6 y 7: 27/8

DNI 8 y 9: 28/8 AUH y Asignación Familiar por Hijo DNI 0: 8/8

DNI 1: 11/8

DNI 2: 12/8

DNI 3: 13/8

DNI 4: 14/8

DNI 5: 18/8

DNI 6: 19/8

DNI 7: 20/8

DNI 8: 21/8

DNI 9: 22/8 Asignación por Embarazo DNI 0: 11/8

DNI 1: 12/8

DNI 2: 13/8

DNI 3: 14/8

DNI 4: 18/8

DNI 5: 19/8

DNI 6: 20/8

DNI 7: 21/8

DNI 8: 22/8

DNI 9: 25/8 Prenatal y Maternidad DNI 0 y 1: 11/8

DNI 2 y 3: 12/8

DNI 4 y 5: 13/8

DNI 6 y 7: 14/8

DNI 8 y 9: 18/8 PNC (Pensiones No Contributivas) DNI 0 y 1: 8/8

DNI 2 y 3: 11/8

DNI 4 y 5: 12/8

DNI 6 y 7: 13/8

DNI 8 y 9: 14/8 Asignaciones Familiares de PNC Todos los documentos: del 8/8 al 10/9 Asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción Todos los DNI: del 11/8 al 10/9 Prestación por Desempleo DNI 0 y 1: 22/8

DNI 2 y 3: 25/8

DNI 4 y 5: 26/8

DNI 6 y 7: 27/8

DNI 8 y 9: 28/8

