8 de agosto 2025 - 00:00

Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del viernes 8 de agosto

El ente hizo públicas las fechas para cobrar las prestaciones en el mes de agosto.

ANSES confirmó las fechas de cobro para cada prestación en agosto 2025.

Este mes, las jubilaciones y prestaciones recibirán un aumento en concordancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Junio, que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esto se da en el contexto del Decreto 274/24, que establece ajustes mensuales en base al dato de inflación de dos meses previos.

Informate más

Jubilados ANSES: de cuánto es el aumento de agosto 2025

El aumento confirmado para jubilados y pensionados en agosto será del 1,6%, calculado en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC), actualizado bimestralmente por el INDEC.

Esta nueva fórmula reemplaza el esquema anterior de actualizaciones trimestrales y tiene como objetivo reducir el impacto de la inflación en los ingresos de jubilados y pensionados.

anses página.png

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de agosto 2025

Las fechas de pago están organizadas de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 1: 8/8
  • Documentos terminados en 2: 12/8
  • Documentos terminados en 3:13/8
  • Documentos terminados en 4: 14/8
  • Documentos terminados en 5: 14/8
  • Documentos terminados en 6: 18/8
  • Documentos terminados en 7: 19/8
  • Documentos terminados en 8: 20/8
  • Documentos terminados en 9: 21/8

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22/8
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25/8
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26/8
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27/8
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28/8

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8/8
  • Documentos terminados en 1: 11/8
  • Documentos terminados en 2: 12/8
  • Documentos terminados en 3: 13/8
  • Documentos terminados en 4: 14/8
  • Documentos terminados en 5: 18/8
  • Documentos terminados en 6: 19/8
  • Documentos terminados en 7: 20/8
  • Documentos terminados en 8: 21/8
  • Documentos terminados en 9: 22/8

Asignación Por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 11/8
  • Documentos terminados en 1: 12/8
  • Documentos terminados en 2: 13/8
  • Documentos terminados en 3: 14/8
  • Documentos terminados en 4: 18/8
  • Documentos terminados en 5: 19/8
  • Documentos terminados en 6: 20/8
  • Documentos terminados en 7: 21/8
  • Documentos terminados en 8: 22/8
  • Documentos terminados en 9: 25/8

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 11/8
  • Documentos terminados en 2 y 3: 12/8
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13/8
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14/8
  • Documentos terminados en 8 y 9: 18/8

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Mes a cobrar: julio

  • Todos los documentos Primera Quincena: 10/7 al 11/8
  • Todos los documentos Segunda Quincena: 22/7 al 11/8

Mes a cobrar: agosto

  • Todos los documentos Primera Quincena: 11/8 al 10/9
  • Todos los documentos Segunda Quincena: 22/8 al 10/9

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8/8
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11/8
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12/8
  • Documentos terminados en 6 y 7: 13/8
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14/8

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Mes a cobrar: julio

  • Todas las terminaciones de DNI: 8/7 al 11/8

Mes a cobrar: agosto

  • Todas las terminaciones de DNI: 8/8 al 10/9

Desempleo Plan 1

Mes a cobrar: agosto

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22/8
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25/8
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26/8
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27/8
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28/8

Desempleo Plan 2

Mes a cobrar: julio

  • Todas las terminaciones de DNI: 31/7 al 11/8

