Choque fatal en México: se conocieron las causas del accidente en el que murieron 5 argentinos

En cuanto a los heridos, el marplatense Yamil Lucas Figallo, de 25 años se encuentra estable. Por su parte, Micaela Pipe Menjer, de 23 años, se halla en estado grave y con pronóstico reservado.

La Fiscalía también agregó que "el día del percance prevalecía una condición meteorológica de lluvia constante, lo que hacía necesario extremar precauciones y conducir a velocidad moderada". Siguiendo esta investigación, el peritaje determinó que "hubo falta de precaución por parte Maximiliano Nicolás Laviano, chofer responsable del accidente al momento de conducir y no considerar las condiciones de la vía, por la situación meteorológica, como son pavimento mojado y no acatar el límite de velocidad permitido, que es de 60 kilómetros por hora en ese tramo carretero".

Según los expertos, el exceso de velocidad "provocó que perdiera el control de su dirección e invadiera el sentido opuesto de circulación, impactándose con el vehículo marca Nissan, tipo Urvan". Luego del accidente, la Fiscalía General del Estado trabaja en coordinación con el Consulado argentino para el proceso de entrega de los cuerpos de sus connacionales fallecidos, de los cuales cuatro ya fueron resueltos y uno más se encuentra pendiente para su traslado a Uruguay, donde residen sus familiares.

Choque en México: el mensaje de uno de los sobrevivientes

A través de su cuenta de Instagram, Figallo informó: "Tengo 9 fracturas, 6 costillas - 3 de cada lado - , 3 vértebras de la columna, 2 lumbares y una torácica". El argentino también aprovecho para agradecer "a todos y todas por los mensajes, la ayuda y el apoyo que me están dando".

yamil lucas figallo.avif El mensaje de Yamil a través de su cuenta de Instagram. @Lucas.yf

Además, agregó que siguen "haciendo análisis y estudios porque hay otras cosas que no están saliendo bien. En cuanto sepa se los contaré. Solo les pido que sigan alentándome como siempre. Si ustedes no me abandonan les prometo que yo no los voy a abandonar a ustedes".

Por último, Figallo - a quién le dieron el alta - dejó un sentido mensaje para las familias de los fallecidos: "Desde mi lugar, mi más sentido a la familia de todas las personas que perdieron la vida en el accidente. La familia de todos los chicos y la familia del chofer de la van. Que el universo los tenga en la gloria a todos", concluyó.

En cuanto a la otra persona sobreviviente, desde Cancillería argentina informaron que un familiar viajó a México para acompañar a Meister Piper, de pronóstico reservado, y que "algunas familias de los ciudadanos fallecidos ya se encuentran avanzando con trámites con funerarias y con la Fiscalía para disponer de los restos de sus familiares".