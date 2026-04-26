El teleférico cambia las ciudades: así es el sistema más largo del mundo que redefine la movilidad y el acceso a la vivienda

Tiene 15,2 km de extensión y demandó una inversión de u$s120 millones. El modelo se expande en ciudades y mejora la conexión entre el hogar, trabajo y estudio.

El Cablebús sobrevuela el Bosque de Chapultepec y corredores viales clave, con la Ciudad de México de fondo y foco en aliviar el tránsito en superficie

La movilidad en las grandes ciudades enfrenta un límite físico: el suelo. La saturación del tránsito, la expansión urbana y las barreras geográficas empujan a los sistemas tradicionales a un punto de congestión permanente. En ese escenario, el transporte por cable gana protagonismo como una solución concreta que permite conectar vivienda , empleo y estudio sin intervenir de forma invasiva sobre la trama urbana.

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La Ciudad de México quedó en el centro de la escena global con la puesta en marcha de la Línea 3 del Cablebús, el teleférico urbano más extenso del mundo. Con 15,2 kilómetros de recorrido, este sistema aéreo se consolida como un nuevo estándar en movilidad para grandes metrópolis que enfrentan saturación vial y expansión territorial.

Se trata del sistema de teleférico urbano más largo del globo y la obra, ejecutada con tecnología de la firma austríaca Doppelmayr, implicó una inversión superior a los u$s120 millones y se consolida como un nuevo estándar en infraestructura aérea aplicada a la movilidad cotidiana.

Desde la compañía explicaron que el desafío técnico estuvo en lograr un trazado continuo sobre áreas densamente urbanizadas, con mínima intervención en superficie. El sistema sobrevuela avenidas, espacios verdes y barrios consolidados sin alterar la dinámica cotidiana.

El impacto es directo. Miles de usuarios reducen tiempos de viaje de más de una hora a menos de la mitad, con mayor previsibilidad para traslados diarios vinculados al trabajo, estudio y servicios. En definitiva permiten llegar más fácil a casa.

Teleférico Chapultepec México Inauguración de la Línea 3 del Cablebús, con estaciones elevadas que integran espacio público, transporte y conexión directa con la trama urbana Doppelmayr

El trazado del sistema conecta dos puntos estratégicos de la ciudad. Parte desde la estación Los Pinos, ubicada dentro del Bosque de Chapultepec, un área central que combina espacio público, cultura y acceso a otros medios de transporte. Desde allí, el recorrido avanza en sentido oeste con estaciones intermedias que permiten integración con la red existente y facilitan la distribución de pasajeros en distintos puntos del corredor.

El recorrido finaliza en Vasco de Quiroga, en la zona de Santa Fe, uno de los principales polos corporativos y de empleo. Esta condición de estación terminal refuerza el sentido urbano del proyecto: vincula un área residencial y de tránsito diario con un centro de actividad económica, lo que permite reducir tiempos de viaje y mejorar la conexión entre vivienda, trabajo y estudio.

Impacto directo en vivienda y desarrollo urbano

El avance del transporte por cable dejó de responder a una lógica turística. Hoy forma parte de la infraestructura urbana y cumple un rol central en el acceso a la vivienda.

La llegada de estaciones a zonas alejadas redefine el mapa inmobiliario. Barrios con baja conectividad pasan a integrarse a la ciudad formal, lo que impulsa la demanda y genera subas en el valor del suelo.

Teleferico Ciudad de Mexico Vista del Cablebús en operación, con cabinas que cruzan la ciudad y consolidan el transporte aéreo como alternativa cotidiana en la capital azteca Pexels

Especialistas del sector coinciden en que el transporte es el principal motor de localización residencial. Cuando baja el tiempo de traslado, crece el atractivo de nuevas zonas para vivir.

A su vez, estos proyectos incorporan mejoras en el espacio público. Iluminación, senderos peatonales y accesos seguros acompañan la obra, lo que eleva la calidad urbana y favorece nuevos desarrollos.

En números

Sistema de teleférico urbano más extenso del mundo en la Ciudad de México en datos:

Ubicación: Estación de partida: Los Pinos (ex residencia presidencial, hoy espacio cultural dentro de Chapultepec).

Estación de llegada: Vasco de Quiroga (zona de Santa Fe, uno de los principales polos laborales y corporativos de la ciudad).

Longitud: 15,2 km.

Inversión: más de u$s120 millones.

Tecnología: sistema de góndolas desembragables.

Capacidad: hasta 3.000 pasajeros por hora por sentido.

Impacto: reducción sustancial de tiempos de traslado.

Energía: 100% eléctrica.

Claves constructivas:

Montaje con mínima intervención en superficie.

Adaptación a zonas urbanas densas y áreas ambientales.

Integración con otros sistemas de transporte.

Diseño preparado para ampliar capacidad.

Baja huella ambiental

Casos que explican una tendencia global

El crecimiento del transporte por cable en entornos urbanos no es aislado. Varias ciudades adoptaron este modelo como respuesta a problemas estructurales de movilidad.

Teleferico La Paz Bolivia Red de teleféricos en La Paz y El Alto, un modelo de integración que conecta barrios en altura con el centro urbano de la capital de Bolivia en pocos minutos Pexels

En Bolivia, el sistema Mi Teleférico en La Paz y El Alto constituye el ejemplo más desarrollado. Con más de 30 kilómetros de extensión, conecta zonas en altura con el centro en pocos minutos y moviliza a miles de pasajeros por día. La geografía extrema y la fragmentación urbana impulsaron su desarrollo.

En Colombia, Medellín fue pionera con el Metrocable. Este sistema integró barrios de ladera al metro y transformó la dinámica social y económica de sectores históricamente aislados.

En República Dominicana, el teleférico de Santo Domingo conecta zonas vulnerables con el sistema de metro y resuelve una barrera urbana clave como el cruce del río. El impacto en acceso al empleo formal fue uno de los principales resultados.

Teleférico Río Brasil Teleférico del Pan de Azúcar en Río de Janeiro, con conexión entre Praia Vermelha, Morro de Urca y la cima, un ícono que combina turismo y movilidad en altura Pexels

En Brasil, uno de los ejemplos más conocidos es el teleférico del Pan de Azúcar, en Río de Janeiro. El sistema conecta el barrio de Urca con el Morro da Urca y luego con la cima del Pan de Azúcar, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Si bien su uso principal es turístico, demuestra la eficiencia del transporte por cable en terrenos complejos y su capacidad para vincular distintos niveles urbanos con rapidez y seguridad. En Salvador, Bahía, también en Brasil, el Elevador Lacerda cumple una función similar de integración entre distintos niveles urbanos.

En Europa, ciudades como Londres incorporaron teleféricos urbanos para mejorar la conectividad transversal, mientras que en Turquía, Ankara desarrolló sistemas para vincular áreas residenciales elevadas con el tejido central.

El caso argentino

En Argentina, el teleférico San Bernardo en la ciudad de Salta representa uno de los ejemplos más conocidos. Si bien su origen es turístico, cumple también una función de conexión entre la ciudad y un punto estratégico en altura, con impacto en la actividad económica y el desarrollo urbano del entorno.

Teleferico ciudad de Salta Teleférico San Bernardo en Salta: conecta el Parque San Martín con la cima del cerro y ofrece una vista panorámica de la ciudad, con fuerte valor turístico y aporte a la integración urbana Pexels

Este tipo de infraestructura, aunque en menor escala, muestra el potencial del sistema en contextos locales, especialmente en ciudades con relieve complejo o expansión hacia zonas elevadas.

Tecnología, eficiencia y menor impacto

Uno de los factores que explica el avance de estos sistemas es su eficiencia energética. Al operar con electricidad, reducen emisiones y contaminación sonora, lo que los posiciona como una alternativa sostenible frente a otros medios de transporte.

Además, el desarrollo tecnológico permitió aumentar la capacidad, mejorar la seguridad y garantizar operación continua. Las cabinas modernas incluyen ventilación, comunicación interna y sistemas de monitoreo en tiempo real.

pexels-tony-zohari-3296024-16749888 Teleférico urbano sobre el río Támesis en Londres, con trazado que une zonas en desarrollo y aporta conexión transversal en la ciudad

Desde el punto de vista constructivo, el teleférico presenta ventajas claras. Requiere menos obra pesada en superficie y evita expropiaciones o grandes intervenciones sobre la trama urbana existente.

Una solución para la movilidad urbana

El avance del transporte por cable refleja un cambio en la forma de pensar las ciudades. Ya no se trata solo de mover personas, sino de integrar territorios, reducir desigualdades y mejorar el acceso a la vivienda.

La posibilidad de conectar zonas alejadas con centros de actividad en tiempos competitivos modifica el valor del suelo y abre nuevas oportunidades para desarrolladores e inversores.

Teleférico Ankara Turquía Sistema de teleférico urbano en Ankara, con trazas sobre áreas residenciales densas y solución de movilidad en ciudades con topografía compleja Pexels

Estudios de movilidad urbana en la región indican que la cercanía a estaciones de teleférico puede generar subas de entre 15% y 25% en el valor de las propiedades en los primeros años de operación.

El sistema más extenso del mundo consolida esta tendencia y se posiciona como un caso de referencia para el desarrollo urbano en las próximas décadas.