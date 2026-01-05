Detuvieron a tres motochorros y recuperaron casi $30 millones robados de una salidera bancaria + Seguir en









Los apresados fueron tres hombres, dos de nacionalidad colombiana, de 34 y 36 años, y un argentino de 29, quienes transportaban el bolso robado con $28 millones, sumado a celulares y otros efectos personales del damnificado.

Los detenidos. Agencia NA (Policía de la Ciudad)

Tres motochorros, dos de ellos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos tras una intensa persecución que se inició después de que los sospechosos protagonizaran una salidera en el barrio porteño de Balvanera. La Policía logró recuperar casi $30 millones que fueron robados, además del secuestro de otros elementos de importancia.

Detuvieron a tres motochorros: los detalles del operativo El hecho ocurrió luego de que un vecino alertara sobre un hombre en actitud sospechosa que se encontraba escondido detrás de un colectivo escolar con una importante cantidad de dinero y cambiándose de ropa. A partir de la denuncia, operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de CABA analizaron las cámaras de seguridad desplegadas en la zona y pudieron reconstruir la secuencia.

Así, se corroboró que el individuo había estado momentos antes junto a una moto de alta cilindrada que se dio a la fuga a gran velocidad y luego, tras cambiarse, se subió a una camioneta Volkswagen Amarok. En simultáneo, otro hombre denunció al personal policial que fue víctima de un robo tras retirar del banco una importante suma de dinero, en las inmediaciones de Boulogne Sur Mer y Lavalle.

motochorros-detenidos-robo El dinero incautado. Agencia NA (Policía de la Ciudad) Ante este escenario, la Policía porteña montó un operativo cerrojo que permitió a los efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A localizar y detener la camioneta 4x4 en la que huían los delincuentes, que fueron reducidos de inmediato.

Una vez consumadas las detenciones, se verificó que el vehículo era tripulado por tres hombres, dos de nacionalidad colombiana, de 34 y 36 años, y un argentino de 29, quienes transportaban el bolso robado con $28 millones, sumado a celulares y otros efectos personales del damnificado. Además, se constató que el vehículo presentaba el dominio parcialmente adulterado con cinta para ocultar la numeración.

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°58, que dispuso la detención de los acusados, así como también que los objetos incautados quede a disposición de la Justicia.

