Histórico: nacieron trigemelas en Chubut, un parto excepcional que ocurre una vez cada 100 millones de embarazos

La provincia de Chubut fue escenario de un hecho médico extraordinario cuando una mujer dio a luz a trigemelas en el Hospital María Humphreys de Trelew , en un parto de alto riesgo que, por su rareza, ocurre apenas una vez cada 100 millones de embarazos a nivel mundial.

El nacimiento se produjo el jueves 25 de diciembre y fue difundido por autoridades provinciales, que destacaron que tanto la madre como las recién nacidas se encuentran estables y bajo supervisión médica permanente. Desde el gobierno chubutense remarcaron que “el nacimiento evidencia la capacidad de respuesta del hospital frente a situaciones excepcionales” , en un contexto de alta complejidad obstétrica.

El procedimiento se desarrolló en un lapso breve y con una coordinación precisa del equipo de salud. La primera de las gemelas nació a las 8:49 con un peso de 1.460 kilos; la segunda llegó al mundo a las 9:50, con 1.760 kilos; y la tercera nació apenas dos minutos después, a las 9:52, con un peso de 1.690 kilos.

Desde la Secretaría de Salud provincial informaron que “se encuentran estables y en buen estado de salud” y aclararon que, al tratarse de “un nacimiento pretérmino (prematuro), las trigemelas se encuentran en el Servicio de Neonatología del Hospital, donde permanecerán bajo observación para su recuperación nutricional”.

Las autoridades sanitarias subrayaron el trabajo articulado de los profesionales que intervinieron en el parto. Según destacaron, “el equipo médico y de enfermería intervino de manera exitosa en el procedimiento, garantizando la seguridad de la madre y de las niñas en todo momento” , y señalaron que el resultado fue posible gracias al trabajo conjunto de obstetricia, neonatología y enfermería, que actuaron conforme a los protocolos previstos para este tipo de situaciones.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, celebró públicamente el acontecimiento y expresó: “Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como éste haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia”. Además, afirmó: “Hay que destacar el seguimiento que todos los profesionales del hospital realizaron de este embarazo de alto riesgo”, y valoró “la planificación desplegada durante todo este tiempo y el esfuerzo y dedicación que a partir de ahora demandará la evolución de las tres pequeñas y su mamá”.

Trigemelas: antecedentes en la Argentina

El nacimiento de trigemelas idénticas es un fenómeno extremadamente poco frecuente en el país. En 2019, en Comodoro Rivadavia, Chubut, nacieron Uma, Briana y Luana, consideradas las primeras hermanas idénticas de la Argentina.

Un año después, en plena pandemia, el 25 de julio de 2020, Vanina Catalá Ortmann y Leonel Chainski recibieron a Victoria, Julieta y Delfina tras una cesárea programada en una clínica de Adrogué. Más recientemente, en septiembre, Salta reportó el nacimiento de las trillizas Ainara, Amira y Ámbar, también prematuras. En todos los casos, como ocurrió en Trelew, la internación en neonatología fue clave para garantizar su evolución favorable.