Ciclogénesis: cuándo deja de llover en el AMBA







De acuerdo con el pronóstico del Servicio Metereológico Nacional (SMN), la jornada de hoy marcará el cierre de este fenómeno que afectó a gran parte del centro y norte del país.

A qué hora para de llover en el AMBA

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense amanecieron nuevamente con lluvias y tormentas. El Servicio Metereológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este miércoles, luego de las vigentes en los últimos días por ciclogénesis.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, la jornada de hoy marcará el cierre de este fenómeno que afectó a gran parte del centro y norte del país. Por la mañana continuará, las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con tendencia a mejorar hacia la tarde. Las probabilidades oscilarán entre un 10 y 40%, con menos intensidad hacia el mediodía.

Además de la lluvia, otro gran protagonista de la jornada será el viento, con ráfagas que alcanzarán los 70 y 78 km/h. Asimismo, la temperatura se mantendrá estable: una mínima de 13 grados para la mañana que aumentará a 17°C, para finalizar el día en 14.

Madrugada y mañana (de 1 a 12): continuarán las lluvias débiles de forma intermitente . El viento rotará al sudoeste y comenzará a aumentar su velocidad de forma progresiva.

continuarán las lluvias débiles . El viento rotará al sudoeste y comenzará a aumentar su velocidad de forma progresiva. Tarde (de 13 a 18): cesa por completo la lluvia y el cielo comienza a despejarse. En esta franja horaria se esperan las ráfagas de viento más fuertes de todo el evento, que podrían alcanzar los 74 km/h entre las 14 y las 15.

y el cielo comienza a despejarse. En esta franja horaria se esperan las ráfagas de viento más fuertes de todo el evento, que podrían alcanzar los 74 km/h entre las 14 y las 15. Noche (de 19 en adelante): el viento disminuirá gradualmente su intensidad y el cielo se despejará por completo, dando paso a una noche tranquila.

Lluvia Tormenta Clima Mariano Fuchila Las recomendaciones del SMN ante estos fenómenos El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones para los vecinos de las zonas afectadas por las fuertes tormentas y la ciclogénesis. Las medidas sugeridas son: No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

