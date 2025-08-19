Alerta naranja por tormentas: recomiendan no salir de casa







Cuáles son las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional mientras rige el alerta naranja por las fuertes tormentas.

El Servicio Metereológico Nacional lanzó una alerta naranja por el estado del clima. Mariano Fuchila

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta naranja por tormentas para este martes 19 de agosto. Nueve provincias y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) están sujetas al alerta emitido. Además, hay alerta amarilla en regiones aledañas, para prevenir los riesgos y orientar a la población sobre cómo actuar durante el temporal.

El fenómeno en cuestión es conocido como ciclogénesis, que ocurre cuando la presión atmosférica cae abruptamente, y provoca un reacomodamiento del aire y condiciones de inestabilidad. Esto genera que se reorganice la atmósfera, que se ajusta a esa baja presión y genera inestabilidad persistente. Dependiendo de su velocidad de formación, puede clasificarse como ciclogénesis clásica o explosiva. Esta semana se esperan ráfagas de 60 a 70 km/h.

Lluvia Tormenta Clima Alerta naranja: el SMN recomienda quedarse en casa en caso de evitar salir. Mariano Fuchila Cómo es el sistema de alertas y cuál es la peligrosidad de la naranja El sistema de alartas gradúa la peligrosidad del fenómeno metereológico que se avecina, en caso de que lo haga. La escala va del verde al rojo, en donde el Verde indica que no hay fenómenos metereológicos que anticipen riesgos, Amarillo indica que el fenómeno que se anticipa podría provocar daños o servicios, el Naranja que anuncia eventos climáticos que representan peligro para la sociedad, medio ambiente y bienes y finalmente el Rojo, que indica un fenómeno de excepcional potencia capaz de provocar desastres.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica con el alerta naranja que hay que estar preparados para la llegada de fenómenos meteorológicos que pueden ser peligrosos. Por eso, hay ciertas indicaciones que recomiendan seguir:

Evitar la circulación exterior.

En caso de ser inevitable estar fuera de un sitio cerrado, buscar un lugar seguro para refugiarse.

Evitar usar el agua corriente ya que las cañerías pueden conducir la electricidad de los rayos.

En caso de estar en la ruta, quedarse en el interior del auto.

En los balnearios, abandonar inmediatamente el lugar. Las carpas o las sombrillas no protegen de los rayos y son riesgosas en caso de fuertes vientos.

Retirarse de los espejos de agua tales como piletas, mar, lagos o ríos.

En zonas rurales, alejarse de animales grandes y de cualquier tipo de conductor eléctrico como son los alambrados.

Si se encuentra al aire libre, la mejor protección es permanecer en cuclillas con la cabeza gacha y taparse los oídos. Es importante evitar refugiarse debajo de árboles o de estructuras metálicas.

No ubicarse cerca de postes de electricidad ni de cables.

Agendar los números de: Protección Civil, Bomberos, Policía de las provincias donde se encuentra.

Lluvia Tormenta Clima Durane el mediodía de este martes se esperan las lluvias más fuertes. Mariano Fuchila Cómo seguirá el tiempo Según la región, así será el clima en las próximas horas: AMBA: máxima 16°C, mínima 13°C; tormentas por la mañana y mediodía, lluvias de variada intensidad en la tarde y noche.

máxima 16°C, mínima 13°C; tormentas por la mañana y mediodía, lluvias de variada intensidad en la tarde y noche. Centro y región pampeana: tormentas matutinas y lluvias durante la tarde y noche; temperaturas entre 10°C y 15°C; ráfagas hasta 69 km/h.

tormentas matutinas y lluvias durante la tarde y noche; temperaturas entre 10°C y 15°C; ráfagas hasta 69 km/h. Cuyo: máxima 25°C, mínima 8°C; lluvias por la mañana y tarde, ráfagas hasta 59 km/h.

máxima 25°C, mínima 8°C; lluvias por la mañana y tarde, ráfagas hasta 59 km/h. Norte: mínima 8°C, máxima 21°C; chaparrones por la mañana y ráfagas de hasta 69 km/h.

mínima 8°C, máxima 21°C; chaparrones por la mañana y ráfagas de hasta 69 km/h. Patagonia: mínima 6°C, máxima 12°C; lluvias aisladas y ráfagas hasta 59 km/h. Una vez que pase la tormenta, el miércoles 20 amanecerá todavía con algunas lluvias aisladas vinculadas al sistema de baja presión, pero rápidamente ingresará aire más seco y estable desde el oeste. Esto provocará un descenso abrupto de la nubosidad y marcará el fin del temporal, con condiciones más estables en la región.