Ciencia y lotería: la estrategia de un profesor de Harvard para ganar millones

Algunos jugadores estudian los patrones históricos de los números ganadores en un esfuerzo por identificar tendencias. Si bien esto puede ser interesante, según Mark Glickman, docente de la Universidad de Harvard y jefe estadístico del Center for Healthcare Organization and Implementation Research (COIN), seguir los patrones numéricos en los sorteos no da ningún tipo de ventaja, ya que el sorteo es totalmente aleatorio y no sigue ningún patrón. Además, explica que si uno elige un grupo de números similares a los de otras personas, en caso de ganar, el premio termina siendo repartido y por ende, menor.