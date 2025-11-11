Jurado popular declaró culpable al jubilado que asesinó a su vecino tras discutir por el volumen de la música en Navidad







Se trata de Rafael Horacio Moreno, de 75 años, exoficial de la Policía Federal, que le disparó a Sergio David Díaz, de 40 años.

El jubilado que asesinó a su vecino fue declarado culpable

Un jurado popular encontró culpable a Rafael Horacio Moreno, de 75 años, exoficial de la Policía Federal, por el asesinato de su vecino Sergio David Díaz, de 40 años, ocurrido durante la madrugada del 25 de diciembre de 2024. El crimen se desató tras una discusión motivada por el volumen excesivo de la música que Díaz reproducía en su casa para celebrar la Navidad.

El juicio se llevó a cabo en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) y se extendió por cinco jornadas intensas. Durante el proceso, se presentaron diversas pruebas y testimonios que ayudaron a reconstruir los hechos ocurridos esa mañana en Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza.

Jurado popular declaró culpable al jubilado que asesinó a su vecino tras discutir por el volumen de la música en Navidad Todo comenzó cuando Moreno, en su calidad de expolicía, cruzó la calle Acevedo al 4100 para confrontar a su vecino por el ruido. Después de un breve intercambio de palabras, la discusión escaló rápidamente a violencia. En un arrebato de ira, Moreno sacó un revólver calibre .38 y disparó a Díaz a quemarropa, impactando en su abdomen. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero sucumbió a las heridas poco después de llegar. La Policía Bonaerense arrestó a Moreno en el lugar y secuestró el arma homicida.

La escena fue grabada por testigos y el video, que circuló ampliamente, se convirtió en una pieza clave del juicio. En las imágenes, se puede ver cómo ambos hombres se empujan y se amenazan, lo que generó controversia sobre si Moreno actuó en legítima defensa o si su reacción fue desproporcionada. Mientras algunos justificaron su accionar como una respuesta a una posible agresión, otros lo consideraron un asesinato premeditado.

rafael-horacio-moreno-75-anos-fue-acusado-del-crimen-sergio-david-diaz-la-navidad-2024 La escena fue grabada por testigos y el video, que circuló ampliamente, se convirtió en una pieza clave del juicio. El jurado popular, compuesto por ciudadanos elegidos al azar, declaró a Moreno culpable de homicidio culposo y tenencia ilegal de un arma de guerra. La jueza técnica del Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Matanza, Lucila Pacheco, presidió el juicio, mientras que la fiscalía estuvo a cargo de Sergio Antín y la defensa fue asumida por Francisco Oneto, abogado conocido por representar a varias figuras públicas, incluido el presidente Javier Milei.

A lo largo del proceso, Oneto solicitó la prisión domiciliaria para su defendido, argumentando que el acusado podía continuar el juicio desde su hogar bajo vigilancia privada y con tobillera electrónica, ya que el caso estaba elevado a juicio y no existían más riesgos procesales. Sin embargo, el juez de Garantías N° 2 de La Matanza, Pablo Agustín Gossn, desestimó el pedido y decidió mantener la prisión preventiva en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense. El abogado de Moreno aseguró que el juicio por jurado sería un proceso “digno de ver” y auguró un “resultado justo” a favor de su cliente. Sin embargo, el veredicto del jurado popular fue en su contra, considerando su conducta como un acto de homicidio, y no como un acto de defensa propia.