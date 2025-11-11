El importante mensaje de ANSES sobre el monto de la prestación por Desempleo







El organismo previsional confirmó la continuidad del subsidio económico para personas que se quedaron sin trabajo.

ANSES informó los montos y fechas de cobro de la Prestación por desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la continuidad de la Prestación por Desempleo durante noviembre de 2025. Este beneficio económico mensual está diseñado para trabajadores que perdieron su empleo y ofrece un monto máximo de $300.000. Además, garantiza cobertura de obra social y aportes jubilatorios durante el período de transición laboral, con una duración de hasta ocho meses.

Este programa contributivo se financia con los aportes previos del trabajador y mantiene vigentes los derechos previsionales mientras dura el cobro del subsidio. La actualización del monto sigue la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que asegura que los pagos acompañen los cambios económicos. Este beneficio no forma parte de los aumentos periódicos de otras prestaciones sociales, sino que opera como un apoyo excepcional para facilitar la reinserción laboral.

ANSES billetes.webp Qué es la prestación por Desempleo de ANSES La Prestación por Desempleo es un subsidio económico que ANSES otorga a trabajadores formales que quedaron sin empleo por despido, finalización de contrato o causas ajenas a su voluntad. Este programa se financia con los aportes realizados por el trabajador durante su actividad laboral.

El objetivo principal de esta asistencia es brindar un respaldo temporal a quienes enfrentan dificultades económicas tras la pérdida de su empleo. El beneficio no es automático, sino que requiere cumplir con requisitos específicos según el tipo de trabajo y los aportes realizados.

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido. ANSES requiere documentación específica que acredite la situación de desempleo, como telegramas de despido, contratos vencidos o certificados médicos en casos de enfermedades laborales.

Quiénes pueden acceder a la prestación por Desempleo La Prestación por Desempleo está disponible para diferentes tipos de trabajadores, cada uno con requisitos específicos: Trabajadores permanentes : Deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.

Trabajadores eventuales o de temporada : Necesitan 12 meses de aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados en el último año.

Trabajadores de la construcción: Deben contar con 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos al cese laboral. Requisitos generales: Ser argentino o residente legal.

Tener datos personales y bancarios actualizados en Mi ANSES.

No recibir SUAF (Asignación Universal por Hijo) ni otras prestaciones incompatibles. Cómo solicitar la prestación por Desempleo El proceso de solicitud se realiza de dos maneras: Modalidad virtual : A través de la plataforma de Atención Virtual de ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Modalidad presencial: En cualquier oficina de ANSES con turno previo. Los documentos necesarios incluyen: DNI (original y copia).

Comprobante de desempleo según el caso (telegrama de despido, sentencia de quiebra, contrato vencido, etc.).

Certificado médico en casos de enfermedades laborales. Monto de la prestación por Desempleo de ANSES El monto mensual de la prestación equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses trabajados, con un tope mínimo de $161.000 y un máximo de $322.000. La duración del beneficio depende de los aportes realizados: 6 meses a 2 años trabajados : Hasta 4 meses de prestación.

2 a 5 años trabajados : Hasta 8 meses de prestación.

Más de 5 años trabajados: Hasta 12 meses de prestación. En casos especiales, como trabajadores mayores de 45 años o con cargas familiares, el plazo puede extenderse hasta 18 meses. Cuándo cobro la prestación por Desempleo de ANSES noviembre 2025 ANSES estableció un calendario de pagos para noviembre de 2025, organizado según la terminación del DNI de los beneficiarios: DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre. El pago se activa una vez aprobada la solicitud y se acredita según la terminación del DNI del beneficiario.

