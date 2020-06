Según reinterpretación del calendario maya, el fin del mundo será el próximo domingo

"Siguiendo el calendario juliano, estamos técnicamente en 2012... El número de días perdidos en un año debido al calendario gregoriano es de 11 días... Durante 268 años usando el calendario gregoriano (1752-2020) por 11 días = 2.948 días / 365 días (por año) = 8 años", manifestó en su cuenta de Twitter, la cual fue cancelada.

NASA generalmente se pronuncia acerca de las teorías apocalípticas. Sin embargo, esta vez no le dio relevancia y muchos consideran que la interpretación es incorrecta o directamente falsa.

La primera predicción del calendario maya fue prevista para mayo de 2003. Luego se dijo que se interpretó mal y se movió el fin del mundo para diciembre de 2012. Ahora, apareció esta nueva lectura, que vaticina el fin del mundo para el 21 de junio.

"¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está la evidencia? No hay ninguna y no podemos cambiarlo, vengan esas teorías de libros, de películas, de documentales o de Internet. No hay ninguna prueba creíble para ninguna afirmación que tenga que ver con sucesos inusuales ", se pronunció la NASA en 2012.