Descubren la estructura más grande y antigua de la civilización maya en México

El descubrimiento fue encontrado en un sitio llamado Aguada Fénix, cerca de la frontera con Guatemala, la estructura medía casi 400 metros de ancho y 1.400 metros de largo, con 10 a 15 metros de altura. En volumen total, superaba a la Gran Pirámide de Giza del antiguo Egipto, construida 1.500 años antes.

El estudio se publicó en la revista Nature y fue dirigido por el arqueólogo de la Universidad de Arizona Takeshi Inomata quien señaló que "debido a que es tan grande horizontalmente, si caminas sobre ella, simplemente parece un paisaje natural".

Aerial view of the Main Plateau of Aguada Fénix.