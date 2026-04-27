Científicos crean con inteligencia artificial nuevas moléculas para combatir superbacterias resistentes a antibióticos

Un modelo de inteligencia artificial permitió diseñar compuestos eficaces contra infecciones como MRSA y abre una nueva vía en la lucha contra la resistencia bacteriana.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y la Universidad McMaster en Canadá desarrolló una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) capaz de diseñar moléculas para enfrentar superbacterias resistentes a antibióticos , en un avance que podría transformar la forma en que se descubren y producen nuevos fármacos.

La herramienta, denominada “SyntheMol-RL” , es un modelo generativo que permite crear candidatos a medicamentos de molécula pequeña que, además de ser efectivos, pueden sintetizarse con relativa facilidad. Según detallaron los científicos en la revista Molecular Systems Biology , el sistema logró diseñar compuestos completamente nuevos con potencial para tratar infecciones que hoy resultan difíciles de controlar.

“Estos resultados validan la capacidad de SyntheMol-RL para generar candidatos a antibióticos sintéticamente accesibles” , escribieron los investigadores. El avance representa una alternativa frente a los métodos tradicionales, que suelen fallar al intentar combinar eficacia terapéutica con viabilidad de producción.

Uno de los focos principales del estudio fue combatir bacterias como el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) , una amenaza creciente tanto en hospitales como en la comunidad.

Los resultados concretos en laboratorio

Tras el diseño digital, los científicos seleccionaron las moléculas más prometedoras y las llevaron al laboratorio para su validación. De las 79 generadas por el sistema, 13 demostraron una alta actividad contra Staphylococcus aureus en pruebas experimentales.

Entre ellas se destacó un compuesto llamado “synthecin”, que logró frenar infecciones por MRSA en un modelo de herida en ratones. Este resultado permitió demostrar que el proceso no se limita a simulaciones, sino que puede traducirse en efectos reales sobre organismos vivos.

Además, SyntheMol-RL mostró un rendimiento superior al de otras estrategias basadas en inteligencia artificial y a los enfoques clásicos, tanto en la diversidad como en la calidad de las moléculas obtenidas.

Una respuesta a un problema global

La resistencia a los antibióticos es uno de los mayores desafíos actuales para la medicina. Bacterias como Staphylococcus aureus desarrollaron mecanismos que las vuelven inmunes a tratamientos que antes eran efectivos, generando infecciones complejas y, en muchos casos, mortales.

“La rápida propagación de la resistencia a los antibióticos es un desafío crítico para la medicina moderna”, advirtieron los especialistas. En este contexto, la inteligencia artificial aparece como una herramienta clave para acelerar la búsqueda de soluciones y adaptarlas a las necesidades actuales.

anti (1) La resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la medicina actual.

Desafíos y próximos pasos

Pese a los resultados alentadores, los investigadores señalaron que aún queda camino por recorrer. Solo una parte de las moléculas generadas mostró eficacia en el laboratorio, lo que obliga a seguir perfeccionando los modelos predictivos.

También destacaron la importancia de continuar con pruebas en animales y, eventualmente, en humanos antes de que estos compuestos puedan convertirse en tratamientos disponibles. Ajustar la diversidad química y mejorar los algoritmos será fundamental para optimizar los resultados.

Actualmente, la resistencia a los antimicrobianos causa más de 1,27 millones de muertes al año en el mundo y amenaza con revertir décadas de avances médicos. En ese escenario, desarrollos como SyntheMol-RL abren una puerta prometedora: acelerar la creación de antibióticos eficaces y accesibles, capaces de enfrentar una de las crisis sanitarias más urgentes del presente.