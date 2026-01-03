Cientos de venezolanos celebran en el Obelisco tras la captura de Nicolás Maduro + Seguir en









Ante la noticia confirmada por Trump, venezolanos residentes en Argentina se dirigieron espontáneamente al centro de la Ciudad de Buenos Aires para festejar la operación estadounidense. Desde el GCBA confirmaron que se iluminarán algunos monumentos con los colores de la bandera de Venezuela en señal de acompañamiento.

Tras la captura de Maduro, cientos de venezolanos se dirigieron al Obelisco para celebrar la noticia.

La confirmación de la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses desató una celebración en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. El Obelisco y sus alrededores se convirtieron en punto de encuentro para cientos de venezolanos residentes en la Argentina, que se acercaron con banderas, gorras con los colores nacionales y carteles cargados de expectativa, en una celebración marcada por el desahogo y la emoción. Para muchos, se trata del día en que “por fin comenzará la libertad”.

La concentración comenzó de manera espontánea durante la mañana y fue ganando volumen con el correr de las horas, con una convocatoria central prevista para las 17:00. Entre los manifestantes predominan familias que emigraron en los últimos años y que siguieron las novedades desde temprano, entre abrazos, lágrimas y cánticos.

Cientos de venezolanos celebran la captura de Nicolás Maduro en El Obelisco “Llevo seis años esperando este momento para poder volver a abrazar a mi madre”, contó uno de los asistentes, visiblemente emocionado, a la agencia Noticias Argentina. El clima festivo se hizo sentir también en el tránsito: los vehículos que circulan por la avenida 9 de Julio acompañaron con bocinazos, mientras que también se reprodujeron estrofas del himno venezolano y consignas de apoyo a la operación de Estados Unidos.

Ante la magnitud de la convocatoria, el Gobierno porteño dispuso un refuerzo preventivo del operativo de seguridad en la zona. Además, confirmó que al caer la tarde el Obelisco y el Puente de la Mujer se iluminarán con los colores amarillo, azul y rojo, como señal institucional de acompañamiento.

Embed - Alianza Por Venezuela on Instagram: " En este día histórico, nos congregamos en el Obelisco de Buenos Aires que se iluminará con los colores de nuestro tricolor. Nos vemos en la Avenida 9 de Julio a partir de las 17:00 hs para gritarle al mundo que los venezolanos decidimos ser libres." View this post on Instagram Como parte del gesto simbólico, también se colocará una bandera de Venezuela en la Plaza del Obelisco. En paralelo, referentes políticos locales expresaron públicamente su respaldo al acontecimiento, mientras que el Ministerio de Seguridad nacional decidió reforzar la custodia de las sedes diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela para prevenir eventuales incidentes.