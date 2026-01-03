La legalidad de la intervención, el rol de la ONU y el futuro de Venezuela: qué dicen los analistas sobre la captura de Nicolás Maduro

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela culminó con la captura e imputación de Maduro. A su vez, abrió nuevos interrogantes sobre lo que ocurrirá con el país latinoamericano.

La intervención de Estados Unidos abre un panorama de incertidumbre para el futuro de Venezuela.

El mundo amaneció este sábado con la noticia de que EEUU - con su presidente, Donald Trump al frente - realizó una intervención militar en Venezuela que incluyó bombardeos en Caracas y que tuvo como resultado la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro , y su esposa, Cilia Flores . Ante esto, la incertidumbre tomó por asalto a una región que observa de cerca como continuará la reconfiguración del escenario geopolítico.

Ámbito dialogó con diferentes analistas internacionales para esclarecer el amparo que tiene - o no - en el derecho internacional el despliegue militar de EEUU , el rol que ocupará la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la desescalada del conflicto y qué puede esperarse en el futuro próximo de Venezuela .

Un rápido consenso que se generó entre diversas voces especialistas es que la intervención de Estados Unidos en Venezuela no tiene fundamentos en el derecho internacional . Sobre esto, el licenciado en Relaciones Internacionales y director de la maestría en política y economía internacionales, Federico Merke , detalló: " La acción militar es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional , violando varios principios tales como la solución pacífica de los conflictos, la autorización del Consejo de Seguridad, la intervención en asuntos internos".

"Nada de esto le preocupa a Trump. La narrativa es que Maduro no es soberano en Venezuela", sentenció el analista en diálogo con este medio.

En esta misma línea, el doctor y máster en ciencia política (Universidad de Pittsburgh), Juan Negri , coincidió que el operativo "no está justificado" y explicó que "esto de capturar el Estado es una violación clara dentro del derecho internacional vigente y por eso obviamente muchos lo están condenando" .

Más allá del marco legal internacional, Negri amplió: "El derecho internacional a veces es como caperucita roja. No es la primera vez que una potencia mundial no lo respeta. Es decir, la lógica de la política internacional es que los Estados, los que pueden, los que tienen fuerza, muchas veces protegen sus intereses más allá de lo que dice el derecho internacional"

Por su parte, el doctor en Relaciones Internacionales (Universidad Católica del Uruguay), Ignacio Bartesaghi, comparó esta intervención con la ocurrida en Irán durante el 2025, a raíz del conflicto por el enriquecimiento de Uranio: "En términos de punto de vista jurídico no se ajusta al derecho internacional a la operación de Estados Unidos, como tampoco se había ajustado la operación que se llevó a cabo en Irán en su momento para atacar las plantas de enriquecimiento de uranio".

Sin embargo, Bartesaghi amplió el foco de análisis y destacó que, más allá del rol de EEUU, "acá también está un Maduro que se perpetuó en el poder, que viola los derechos humanos y que por tanto tampoco respeta el derecho internacional".

"El punto ahora es qué antecedentes marca esto, qué mensaje se da, qué va a ocurrir con otros países, qué va a ocurrir con Cuba, eventualmente con Colombia. Hay que hacerse muchas preguntas a partir de lo que está ocurriendo", explicó.

El rol de la ONU y la región ante la crisis desatada en Venezuela

Al anuncio de Trump sobre Maduro le siguieron inmediatas reacciones de diferentes líderes mundiales. En este escenario, China y Rusia criticaron duramente la operación e instaron inmediatamente a Estados Unidos a dar una "aclaración inmediata" sobre la situación en Venezuela.

En la región, la reacción fue dispar. Por un lado, el presidente brasileño, Lula da Silva, también fue crítico de la intervención estadounidense y denunció que "los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable", aunque evitó nombrar a Maduro en su comunicado. En las antípodas, el presidente Javier Milei apoyó enfáticamente la decisión de Trump y aseguró que el líder del regimen venezolano era "un usurpador del poder" y que, tras su caída, es Edmundo González Urrutia - referente de la oposición - quién debe asumir como jefe de Estado.

Ante esto, el foco también estará puesto sobre el debate de la comunidad internacional y como la ONU pueda encausar - o no - una desescalada del conflicto.

"La ONU va a tener un rol limitado", anticipó Merke. "Habrá declaraciones y discursos invocando la Carta, pero nada más allá del plano simbólico".

Al ser consultado por este medio, Negri coincidió con este análisis y aseguró que el organismo internacional viene "muy debilitado" en sus función como intermediario: "La ONU podría ser el foro donde se debata la legalidad de esa acción y se intenten fórmulas para mitigar la escalada. Pero yo creo que dada la polarización global y la situación de la ONU, es más probable que al interior del organismo queden muy expuestas las tensiones internas que impidan tomar decisiones efectivas".

Cabe destacar que desde el régimen de Maduro denuncian que Estados Unidos incumplió con el Artículo 1 de la carta de las Naciones Unidas. El mismo refleja los objetivos a cumplir por el organismo, entre los que destacan mantener la paz y la seguridad internacionales; tomar medidas para eliminar amenazas a la paz y suprimir actos de agresión; lograr por medios pacíficos el arreglo de conflictos internacionales y respetar la libre determinación de los pueblos.

image El artículo al que hace referencia el gobierno de Maduro en su denuncia. ONU

Más allá de esto, Bartesaghi realizó un análisis crítico en referencia al rol de los líderes de la región para intentar mitigar el conflicto. "Fue una región inoperante que no logró resolverlo a través de organismos regionales. Brasil no logró actuar como debió actuar contra Maduro".

Sin embargo, el analista no cree que esto refleje "un problema" en Latinoamérica ya que cada país reaccionó "en línea con lo que es esperaba". En este sentido, detalló: "Brasil condenó más fuertemente la intervención, Paraguay se ubicó en el camino del medio, Argentina apoyó 100% a Trump y su acción y Uruguay está más cerca de Brasil, pero no nombrando a Maduro en su declaración"

"Todos van a intentar ser cautos de no quedar atados a Maduro, que ya no está. Entonces le sueltan la mano en las declaraciones y no lo nombran", sostuvo.

El futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Lo único certero, hasta el momento, es que la intervención estadounidense abre un nuevo panorama en la vida política de Venezuela. "Creo que hoy domina la incertidumbre", explicó a este medio Merke quien también predijo numerosos desenlaces posibles, entre ellos, "un escenario es confusión y falta de control" y uno en el que , la transición tiene a "Corina Machado y Edmundo González Urrutia a la cabeza".

"Si acá hubo colaboración interna, la clave es ver si esa colaboración viene con un plan post-Maduro o terminó hoy. Esta incógnita es clave para entender cómo podría seguir", agregó.

En las últimas horas, Corina Machado habló públicamente y aseguró que "llegó la hora de la libertad". En un extenso comunicado - que compartió a través de su cuenta oficial de X - la líder del partido opositor, Vente Venezuela, y reciente ganadora del Nobel de la Paz ahondó: "Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/2007473689583829046?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2007473689583829046%7Ctwgr%5Ea2c3a0595b400aa1f8b9983c6174e468eb54c178%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fmundo%2Fmaria-corina-machado-hablo-la-captura-nicolas-maduro-venezolanos-llego-la-hora-la-libertad-n6230252&partner=&hide_thread=false Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

"María Corina, que ha apoyado la intervención, buscará quedarse como referente de la oposición democrática", analizó Negri sobre el rol de la líder opositora. "Pero obviamente para eso va a ser difícil, ella tiene que construir liderazgo legitimado en un país golpeado por un vacío de poder, con tensiones internas profundas, con todavía los resabios del chavismo ahí".

"Hay que ver qué hace Vladimir Padrino López , Delcy Rodríguez. Hay grupos además que tienen armas, entonces todo eso habrá que ver qué pasa. Lo mismo pienso de González Urrutia (...) En este escenario de transición, de negociación, habrá que ver si esta oposición es capaz de mantener influencia, yo creo que va a depender de alianzas internas y de la legitimidad que puedan construir afuera y adentro", agregó cautelosamente.

Restará saber también como se reflejará la intervención estadounidense. El propio Trump aseguró que estarán "muy involucrados" y, posteriormente durante al conferencia de prensa, adelantó que "EEUU gobernará Venezuela" hasta que se logre "una transición segura y nacional"

A modo de conclusión, Bartesaghi afirmó: "Todo indica que la transición se va a dar y eso creo que es una buena noticia para Venezuela, es una buena noticia para los venezolanos, es una buena noticia para la región resolver el tema Maduro.