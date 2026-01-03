SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

3 de enero 2026 - 13:43

Donald Trump: "EEUU gobernará Venezuela hasta que logremos una transición segura y racional"

TRUMP CAPTURA

El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó la captura de Nicolás Maduro como una "muestra espectacular" del poderío militar norteamericano. En esa línea adelantó que el país norteamericano gobernará Venezuela hasta lograr una transición ordenada y advirtió que están preparados para un segundo ataque de ser necesario.

Informate más

Noticia en desarrollo.-

