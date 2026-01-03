El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó la captura de Nicolás Maduro como una "muestra espectacular" del poderío militar norteamericano. En esa línea adelantó que el país norteamericano gobernará Venezuela hasta lograr una transición ordenada y advirtió que están preparados para un segundo ataque de ser necesario.
3 de enero 2026 - 13:43
Donald Trump: "EEUU gobernará Venezuela hasta que logremos una transición segura y racional"
"Vamos a gobernar Venezuela hasta que podamos hacer una transición segura", afirmó Trump
Donald Trump adelantó que petroleras de EEUU regresarán a Venezuela
