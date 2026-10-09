Cinematográfica persecución en Boulogne terminó con dos detenidos

El operativo comenzó durante una recorrida preventiva en la zona de Sarratea y Camino Real Morón. La persecución terminó con un choque, una detención en la vía pública y otra captura tras una alerta enviada por una vecina adherida a Ojos en Alerta.

La intervención derivó en una persecución, un choque y un operativo que también contó con la colaboración de una vecina adherida al programa Ojos en Alerta.

Una recorrida preventiva de la Patrulla Municipal de San Isidro terminó con dos hombres detenidos en Boulogne, luego de que oficiales de seguridad municipal, junto con personal policial adicional, detectaran un vehículo en actitud sospechosa e intentaran identificar a sus ocupantes. La intervención derivó en una persecución, un choque y un operativo que también contó con la colaboración de una vecina adherida al programa Ojos en Alerta.

El episodio comenzó cuando los móviles municipales patrullaban la zona de Sarratea y Camino Real Morón. Allí observaron un auto que llamó la atención de los oficiales. Al intentar identificar a quienes viajaban en el vehículo, el conductor aceleró y escapó hacia el partido de San Martín.

Después de recorrer algunas cuadras en el municipio vecino, el auto retomó hacia Boulogne por Sarratea. En el cruce de Yatay y Olazábal, el vehículo chocó contra una moto y un automóvil particular. Tras el impacto, los ocupantes abandonaron el rodado y escaparon a pie.

Durante la fuga, uno de los sospechosos intentó apoderarse de una motocicleta, pero perdió el control y cayó a pocos metros. Los oficiales que participaban del operativo lograron alcanzarlo y reducirlo en el lugar.

La búsqueda del segundo hombre continuó en la zona y tuvo un aporte clave de una vecina adherida a Ojos en Alerta. A través del programa, la mujer informó que escuchaba ruidos dentro de una vivienda cercana.

Con esa información, los móviles rodearon la manzana y detectaron a otro hombre sobre el techo de una propiedad. Allí fue interceptado y detenido por los efectivos que participaban del procedimiento.

Intervención de la Justicia

Los dos hombres fueron trasladados a la Comisaría 3ª de San Isidro y quedaron a disposición de la Justicia. Además, se solicitó la presencia de peritos para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El operativo combinó la presencia preventiva de la Patrulla Municipal en la calle, la intervención del personal policial adicional y la participación vecinal a través de Ojos en Alerta, que permitió aportar información para localizar al segundo sospechoso.

San Isidro incorporó 25 nuevos oficiales de seguridad que se suman a la división motorizada

San Isidro incorporó 25 nuevos oficiales de seguridad que se integrarán a la división motorizada y comenzarán a trabajar desde hoy en las calles del distrito. El intendente Ramón Lanús encabezó el acto de egreso, junto al Secretario de Seguridad Martín López, y entregó los diplomas a los nuevos integrantes del sistema de seguridad municipal.

La capacitación incluyó 11 materias teóricas y prácticas orientadas a fortalecer las tareas de prevención. El programa contempló manejo de motocicletas de más de 300 cilindradas, conducción de motos bitripuladas —con dos oficiales por unidad—, criminalística, defensa personal, adiestramiento físico, bases legales y teoría de la seguridad.

“Cuando asumimos, tomamos una decisión: hacernos cargo de la seguridad de los vecinos de San Isidro. Sabíamos que era su principal preocupación y que teníamos que dar una respuesta concreta. Por eso creamos de cero un nuevo sistema de seguridad y estamos invirtiendo en equipamiento, tecnología y formación para cuidarlos mejor. Hoy damos un nuevo paso en ese camino”, señaló Lanús durante el acto.