Los sospechosos escaparon en una moto sin patente y fueron interceptados en San Fernando. Durante la fuga descartaron un arma con cinco municiones.

Los dos hombres detenidos son mayores de edad y quedaron a disposición de la Justicia.

Un operativo de prevención en San Isidro derivó en una persecución por la autopista Panamericana que terminó con dos hombres detenidos y el secuestro de un revólver calibre 38 . Los sospechosos circulaban en una motocicleta sin patente que estaría vinculada con distintos hechos delictivos registrados en la zona norte del conurbano bonaerense.

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El procedimiento comenzó en la intersección de Thames y Colectora Panamericana, donde efectivos de la División Motorizada de la Patrulla Municipal detectaron a dos hombres a bordo de una Honda Wave sin dominio colocado. Según la información del operativo, el vehículo era buscado por su presunta participación en varios delitos.

Cuando los agentes intentaron identificarlos, los ocupantes de la moto emprendieron la fuga en dirección a Tigre. Inmediatamente, se desplegó una persecución que involucró a móviles de la Patrulla Municipal de San Isidro, efectivos policiales y personal de seguridad de San Fernando .

El seguimiento continuó por la Colectora Panamericana y se extendió hasta el partido de San Fernando. Desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro se coordinó un operativo cerrojo con la Policía de la provincia de Buenos Aires y las autoridades de seguridad del municipio vecino.

Durante la huida, los sospechosos descartaron un revólver calibre 38 que contenía cinco municiones , mientras intentaban evitar ser interceptados por los agentes.

A la altura de la bajada de Avellaneda, uno de los móviles municipales consiguió interceptar la motocicleta. Sin embargo, sus ocupantes abandonaron el vehículo y continuaron escapando a pie, cruzando la autopista.

Los efectivos mantuvieron el seguimiento y lograron detener a uno de los hombres a unos 200 metros del lugar donde había quedado la moto.

En paralelo, otro móvil de seguridad localizó y recuperó el arma de fuego que los sospechosos habían descartado durante la persecución. El revólver fue encontrado en la intersección de Carlos Casares y Colectora.

Dos detenidos en San Fernando y secuestro de la motocicleta

El operativo continuó con la búsqueda del segundo sospechoso, que había conseguido escapar inicialmente del cerco de seguridad.

Minutos después, personal del Comando de San Fernando logró localizarlo y detenerlo en la intersección de Pasaje González y Charlín, como resultado del despliegue coordinado entre las fuerzas de seguridad de ambos municipios.

Tras las detenciones, los agentes secuestraron la Honda Wave de color gris cemento y el revólver calibre 38 con sus cinco municiones. Ambos elementos fueron trasladados a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Los dos hombres detenidos son mayores de edad y quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento contó con la intervención del sistema de seguridad municipal de San Isidro, la Policía bonaerense y las fuerzas de seguridad de San Fernando, que participaron del seguimiento, la recuperación del arma y las detenciones.