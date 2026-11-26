Nvidia se acerca al "cruce de la muerte": qué implica la señal que enciende las alertas en Wall Street + Agregar ámbito en









Las acciones de Nvidia vendidas en corto aumentaron cerca de un 5% durante el período de liquidación analizado por S3 Partners.

Las acciones de Nvidia vendidas en corto aumentaron cerca de un 5% durante el período de liquidación analizado por S3 Partners. Reuters

Las acciones de Collage retro de NVIDIA y mercados de IA atraviesan un período de fuerte presión en Wall Street y se aproximan a una señal técnica que históricamente suele interpretarse como una advertencia bajista. Sin embargo, el deterioro de sus indicadores bursátiles contrasta con el optimismo de los analistas.

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Los títulos de la compañía cotizaban en torno a los u$s149,30 y acumulaban una caída del 37,6% desde el máximo de u$s239,24 alcanzado el 6 de octubre. En los últimos 12 meses, además, registraban una pérdida del 17%, de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg.

Una señal peligrosa para Nvidia El retroceso acercó a Nvidia a la denominada “cruz de la muerte”, un patrón que aparece cuando el promedio móvil de 50 ruedas cae por debajo del de 200 sesiones. El indicador suele asociarse con una pérdida de impulso y una posible continuidad de las bajas, aunque no constituye una garantía de que el precio seguirá retrocediendo.

En este caso, la media móvil de 50 sesiones se ubicaba en u$s203,65, apenas un 0,38% por encima de la correspondiente a 200 ruedas, situada en u$s202,87. La estrecha diferencia anticipa un posible cruce entre ambos indicadores.

Las acciones de Nvidia vendidas en corto aumentaron cerca de un 5% durante el período de liquidación analizado por S3 Partners. La presión también se refleja en el comportamiento de los inversores. Según S3 Partners, las acciones vendidas en corto aumentaron cerca de un 5% durante el período de liquidación analizado en su informe del 17 de noviembre.

Leon Gross, de esa firma, destacó que la volatilidad realizada de Nvidia se incrementó un 83% en apenas dos semanas, frente al promedio del 59% registrado entre sus pares tecnológicos de megacapitalización. Además, el valor en riesgo de las posiciones bajistas creció un 48%, hasta alcanzar los u$s1.900 millones, por encima de los niveles observados en Meta, Tesla, Apple y Broadcom. Por qué los analistas siguen apostando por Nvidia Pese al deterioro técnico, Wall Street mantiene una visión mayoritariamente favorable sobre la compañía. El 84,3% de los analistas relevados por Bloomberg recomienda comprar sus acciones, mientras que el 14,5% aconseja mantenerlas y apenas el 1,2% sugiere venderlas. El precio objetivo promedio a 12 meses se ubica en u$s 243,75, lo que representa un potencial de suba del 63,3% respecto de la última cotización. Entre las entidades optimistas aparece Needham, cuyos analistas, liderados por Quinn Bolton, mantienen una recomendación de compra y un precio objetivo de u$s200. La firma elevó su previsión de ingresos para el ejercicio fiscal 2028 de u$s700.000 millones a u$s740.000 millones y aumentó su estimación de beneficio ajustado por acción de u$s15,7 a u$s16,7.