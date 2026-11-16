Cuarto mandato de Lula da Silva: los principales desafíos que deberá afrontar en Brasil

La presión sobre las cuentas públicas, el avance de la oposición en el Congreso, la expansión del crimen organizado y las diferencias con el gobierno de Donald Trump marcarán el escenario que encontrará el mandatario brasileño al iniciar su próxima gestión.

Luiz Inácio Lula da Silva comenzará una nueva etapa al frente de Brasil con varios frentes abiertos . Aunque logró imponerse en las elecciones de octubre frente a Flávio Bolsonaro , su próximo gobierno tendrá que lidiar con una economía bajo presión, un Congreso con mayor presencia de la derecha, el avance de las organizaciones criminales y una relación complicada con Estados Unidos. Además, el resultado electoral dejó en evidencia la fuerte división política que atraviesa el país.

Uno de los principales problemas estará relacionado con las cuentas públicas . Durante su última gestión, la deuda de Brasil aumentó considerablemente y llegó a los 11,1 billones de reales en 2026, frente a los 7,2 billones registrados en 2022 . Esta situación genera preocupación entre los inversores, que cuestionan la capacidad del Ejecutivo para sostener sus compromisos de gasto sin afectar el equilibrio fiscal.

A esto se suma la reacción negativa de los mercados tras el triunfo electoral de Lula. Luego de conocerse el resultado, el real perdió un 12% de su valor frente al dólar y la bolsa brasileña registró una caída cercana al 14%. El Gobierno, por su parte, presentó un plan para reducir gastos y ahorrar hasta 60.000 millones de reales mediante cambios en los beneficios impositivos y límites al gasto público. La iniciativa todavía debe avanzar en el Congreso.

El Partido Liberal , espacio vinculado a Bolsonaro, consiguió ampliar su representación en las dos cámaras durante las elecciones de octubre. Con esta nueva composición, la oposición tendrá más herramientas para frenar proyectos oficiales y aumentar la presión sobre el Gobierno .

Entre sus objetivos también aparece la posibilidad de impulsar un juicio político contra el juez del Supremo Tribunal Alexandre de Moraes , quien estuvo al frente de la investigación que terminó con la condena de Bolsonaro por su intento de golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, protagonistas de la disputa política en Brasil, en un escenario marcado por el crecimiento de la oposición en el Congreso.

La expansión del crimen organizado y la inseguridad en Brasil

La inseguridad será otro de los temas centrales de la próxima gestión. Si bien Brasil registró el año pasado su menor cantidad de homicidios desde 2012, las organizaciones criminales extendieron su presencia a distintas regiones del territorio. Los grupos vinculados al narcotráfico ganaron espacio incluso en zonas de la Amazonía, mientras que las milicias mantienen una fuerte influencia en Río de Janeiro y otros estados. También preocupa el crecimiento de delitos que utilizan herramientas digitales y la violencia contra mujeres, niños y otros sectores vulnerables.

Frente a este panorama, el Senado aprobó recientemente una ley que amplía las facultades del Estado para combatir a las bandas delictivas. Lula considera que esta medida será una herramienta importante para enfrentar uno de los problemas que más preocupa a la población brasileña.

Lula y las tensiones diplomáticas entre Brasil, EEUU y China

En el plano internacional, el presidente tendrá que encontrar un equilibrio entre Washington y Pekín. Durante su último mandato, Brasil profundizó sus vínculos comerciales con China, mientras que la relación con Estados Unidos se deterioró después de que el gobierno de Donald Trump aplicara distintos aranceles a productos brasileños. Esta tensión podría continuar durante los próximos años, especialmente por las diferencias entre ambos países sobre política comercial.

Donald Trump aplicó aranceles a productos brasileños, una medida que tensó la relación bilateral y plantea nuevos desafíos para el gobierno de Lula. Imagen generada con IA

A su vez, el acercamiento de Brasil a China generó malestar en el gobierno estadounidense. Frente a esto, varios analistas consideran que Lula deberá manejar con cuidado la relación con las dos potencias, sin descuidar los intereses económicos y diplomáticos de su país.

Así, el nuevo período presidencial comenzará con importantes desafíos tanto dentro como fuera de Brasil. A las dificultades económicas y las diferencias políticas internas se sumará la necesidad de recuperar la confianza de los mercados, responder a las demandas de seguridad y sostener una política exterior en medio de las tensiones entre las principales potencias mundiales.