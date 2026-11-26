Susana, Bárbara, Marisol y Micaela fueron asesinadas en noviembre de 2011. Pese a la condena a prisión perpetua de Javier Quiroga, sus familiares reclaman reabrir la investigación y denuncian irregularidades en el proceso judicial.

Quince años pasaron desde el cuádruple femicidio de La Plata , uno de los crímenes que mayor conmoción generó en la sociedad argentina. Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de noviembre de 2011, Bárbara Santos, Susana de Barttole, Micaela Galle Santos y Marisol Pereyra fueron asesinadas en una vivienda del barrio platense de La Loma . Aunque la Justicia condenó a prisión perpetua a Javier Quiroga como único autor del hecho, los familiares de las víctimas sostienen que todavía existen interrogantes sin resolver y reclaman que se reabra la investigación.

El aniversario encuentra a la familia atravesada por una nueva resolución judicial, ya que el pasado 28 de octubre, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense absolvió a los dos testigos que recibieron condenas por falso testimonio agravado . La decisión volvió a colocar el expediente en el centro de la discusión y renovó los cuestionamientos sobre una investigación que, para los allegados de las cuatro mujeres, nunca consiguió esclarecer completamente lo sucedido.

En diálogo con Ámbito, Lucía Chagaray, prima hermana de Micaela y sobrina de Bárbara , explicó cómo atraviesa la familia un nuevo aniversario: " El aniversario del hecho nos encuentra con el mismo dolor y con la misma necesidad de respuestas que hace 15 años, pero también con mucha fortaleza y convicción para seguir luchando. El paso del tiempo no hace que las extrañemos menos, simplemente aprendemos a convivir con su ausencia".

La búsqueda de respuestas judiciales convive con otra necesidad: recuperar las identidades de las víctimas y evitar que sus nombres queden reducidos al expediente de un crimen. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , que se conmemora cada 25 de noviembre y coincide con la fecha en la que Bárbara cumpliría 40 años, sus familiares impulsan actividades de memoria, acompañan iniciativas legislativas y reclaman políticas públicas que permitan prevenir nuevos femicidios.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle 28, entre 41 y 42 , en el barrio de La Loma . Allí fueron asesinadas Bárbara Santos, de 29 años; su madre, Susana de Barttole, de 63; su hija, Micaela Galle Santos, de 11; y Marisol Pereyra, de 35, amiga de la familia. El crimen provocó una profunda conmoción en la capital bonaerense y dio lugar a una investigación que atravesó diferentes hipótesis, detenciones y controversias judiciales.

En un primer momento, las sospechas recayeron sobre Osvaldo Martínez, pareja de Bárbara al momento del hecho. El fiscal Álvaro Garganta impulsó su procesamiento, pero las pericias y las pruebas de ADN permitieron posteriormente desvincularlo del crimen. Durante la investigación también surgieron diferentes hipótesis acerca del posible móvil, aunque ninguna consiguió brindar una explicación que satisficiera los interrogantes de los familiares.

El proceso judicial derivó en 2014 en la condena a prisión perpetua de Javier Quiroga, considerado por la Justicia el único responsable de los cuatro asesinatos. Sin embargo, la resolución no puso fin a los reclamos de la familia, que cuestiona distintos aspectos de la investigación y sostiene que todavía existen elementos que requieren una revisión judicial.

"De ninguna manera estamos conformes con la resolución de la Justicia. Después de 15 años seguimos sin tener respuestas sobre quiénes fueron los responsables. Estamos convencidas de que una sola persona no pudo haber cometido este crimen y de que existen muchos interrogantes que la Justicia todavía debe esclarecer", afirmó Chagaray ante Ámbito. Su planteo expresa la posición de los familiares, aunque hasta el momento la sentencia identificó a Quiroga como único autor del hecho.

La absolución de dos testigos y el reclamo para reabrir la investigación

Una de las novedades judiciales más relevantes de los últimos años se produjo el 28 de octubre de 2026, cuando el Tribunal de Casación Penal bonaerense revocó las condenas contra Patricia Godoy y Marcelo Tagliaferro, dos testigos cuyas declaraciones contribuyeron inicialmente a orientar la investigación hacia Martínez. En diciembre de 2025, Godoy recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión, mientras que Tagliaferro fue condenado a siete años por falso testimonio agravado.

Susana, Bárbara, Marisol y Micaela, las víctimas. Archivo

Los magistrados concluyeron que la acusación no consiguió demostrar, más allá de toda duda razonable, que ambos testigos mintieron deliberadamente. En particular, analizaron la posibilidad de que la identificación realizada por Tagliaferro resultara influida por su exposición posterior a imágenes de Martínez en los medios de comunicación. También consideraron insuficientes los argumentos vinculados con una eventual motivación económica, dado que la recompensa de $300.000 ofrecida por información sobre el crimen se anunció después de sus primeras declaraciones.

Respecto de Godoy, el tribunal cuestionó la utilización de estereotipos de género para evaluar la credibilidad de su relato, particularmente aquellos relacionados con la presencia de una mujer sola en la vía pública durante la noche. La resolución aclaró que la absolución no supone reconocer como verdaderas todas las declaraciones, sino que no existieron pruebas suficientes para acreditar la intención de mentir. Tampoco implica, por sí misma, una modificación de la condena contra Quiroga.

Para los familiares, las controversias alrededor de los testimonios constituyen uno de los motivos por los cuales resulta necesario revisar la investigación. "Consideramos que hubo una clara falta de perspectiva de género durante todo el proceso judicial, que existieron cambios en los testimonios de distintos testigos durante el juicio y que nunca se logró establecer un móvil real del crimen. Son algunas de las cuestiones que nos llevan a seguir exigiendo que se vuelva a investigar", explicó Chagaray.

La prima de Micaela también denunció que las consecuencias del hecho exceden el dolor provocado por la pérdida de sus seres queridos: "A esto se suma que, después de 15 años, los familiares seguimos siendo víctimas de hostigamiento y persecución. No solamente tenemos que convivir con la ausencia de nuestros seres queridos y la impunidad, sino también con una constante revictimización".

En ese sentido, remarcó que el objetivo de la familia no consiste en conseguir nuevas condenas sin fundamentos, sino en obtener respuestas: "No buscamos condenar a alguien a cualquier precio, buscamos conocer la verdad y que se haga justicia".

Una Argentina en la que crece la violencia de género y el reclamo por mayores herramientas de prevención

El aniversario del cuádruple femicidio coincide con un escenario de recrudecimiento de la violencia de género. Según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en colaboración con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026 se registraron 273 víctimas letales de la violencia de género, entre ellas 222 víctimas de femicidios directos y 32 de femicidios vinculados. Por su parte, el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez advirtió que la frecuencia de estos crímenes pasó de uno cada 40 horas en 2025 a uno cada 29 horas en 2026, según sus respectivos registros. ahoraquesinosven.com.ar+1

Frente a este panorama, Chagaray remarcó la importancia de intervenir antes de que las situaciones de violencia alcancen consecuencias irreversibles. "Creo que la violencia de género no es un problema individual ni privado, sino una problemática social que requiere un abordaje integral. Es fundamental trabajar desde la educación, desde la infancia, en la construcción de vínculos saludables, en la identificación de las distintas formas de violencia y en la desnaturalización de determinadas conductas", sostuvo.

En esa dirección, familiares de víctimas participaron en la elaboración de un proyecto de ley presentado por el diputado bonaerense de Fuerza Patria, Ariel Archanco, que propone modificar los artículos 148 y 171 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires para incorporar criterios específicos en las decisiones sobre excarcelaciones de imputados por violencia de género. La iniciativa contempla situaciones de amedrentamiento a las denunciantes, antecedentes de violencia contra la misma víctima, incumplimientos de restricciones perimetrales e informes técnicos que determinen una alta probabilidad de reiteración de hechos violentos.

Entre los fundamentos del expediente aparecen datos del Registro Penal de Violencia Familiar y de Género del Ministerio Público bonaerense, que contabilizó 146.046 procesos penales por violencia familiar y de género durante 2025, de los cuales aproximadamente 17.964 estuvieron vinculados con la desobediencia de medidas judiciales. Además, la provincia registró 78 víctimas de femicidio durante ese año y 1.010 mujeres asesinadas en hechos relacionados con la violencia de género entre 2015 y 2025. La propuesta busca fortalecer la protección de las denunciantes sin establecer restricciones automáticas basadas únicamente en la calificación del delito.

"Considero que necesitamos políticas públicas de prevención, organismos que acompañen a las mujeres, recursos suficientes y una Justicia capacitada en perspectiva de género. No podemos intervenir únicamente cuando la violencia llega a su expresión más extrema. Tenemos que trabajar todos los días para evitar que eso suceda", manifestó Chagaray, quien destacó la participación de los familiares en la construcción de herramientas legislativas que permitan evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.

"Las Cuatro Presentes": la iniciativa que busca recuperar la identidad de las víctimas

Más allá de los reclamos judiciales y legislativos, el decimoquinto aniversario encuentra a la familia abocada a la construcción de una memoria colectiva. Bajo el nombre de Las Cuatro Presentes, los allegados impulsan una campaña que contempla intervenciones artísticas, muestras fotográficas, homenajes y reconocimientos institucionales. El propósito es que las nuevas generaciones conozcan a las cuatro víctimas por sus historias personales, sus proyectos y sus vínculos, y no exclusivamente por las circunstancias en las que fueron asesinadas.

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"La imagen de las víctimas puede mantenerse viva, principalmente, recuperando sus identidades. Durante 15 años se habló de ellas como las víctimas del cuádruple femicidio de La Loma, pero ellas eran muchísimo más que eso. Tenían sueños, proyectos, amistades y una vida por delante", expresó Chagaray. Y recordó: "Micaela tenía 11 años, iba al colegio San Cayetano, le encantaba cantar, bailar, actuar y jugar al hockey. Bárbara era una gran laburante, una gran mamá, rodeada de amigas y apasionada por la música".

A quince años del crimen, la familia de Susana, Bárbara, Marisol y Micaela mantiene dos objetivos que considera inseparables: conocer toda la verdad sobre lo sucedido y preservar la memoria de quienes perdieron la vida. La condena a prisión perpetua de Quiroga no clausuró sus interrogantes y el paso del tiempo tampoco modificó su determinación de continuar con el reclamo. En una Argentina donde la violencia de género continúa dejando víctimas, sus familiares buscan transformar el dolor en una herramienta de prevención y reflexión social. Porque mantenerlas presentes implica, fundamentalmente, recordar cómo vivieron y no solamente cómo murieron.