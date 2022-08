Ciudad: docentes marcharon tras la muerte de una alumna en Barracas

Los manifestantes responsabilizaron al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con carteles en los que se podía leer "con hambre no se puede estudiar", "la escuela sola no puede", "el gobierno de la ciudad es responsable", "la desidia mata".

La familia de la alumna fallecida había presentado en 2021 un certificado médico que indicaba la necesidad de un refuerzo hipercalórico de vianda para la niña, pero no hubo intervención alguna de la Defensoría zonal del Ministerio de Educación de CABA, según los denunciantes.

Eduardo López, secretario gremial de CTERA y secretario general adjunto de UTE, señaló a Télam que "la política educativa del gobierno de Larreta y Acuña han perjudicado a las infancias porteñas, porque desfinanciaron organismos tanto educativos cómo de control que son importantes para el desarrollo de la educación".

"Hablan que avanza la ciudad y cada vez estamos peor", señaló a Télam Susana, vecina del barrio que tenía en sus manos un cartel que decía "la desidia mata".

Mientras la caravana avanzaba, una docente del colegio leía un fragmento del cuento "Mil grullas", de la escritora Elsa Bornemann, en honor a una docente que murió por una bala pérdida y en cuyo homenaje la escuela tiene como símbolo una grulla multicolor.

En el camión que lideraba la caravana, Ethel, docente del colegio Republica de Haití, señaló: "En la ciudad mas rica del país, no se destinan recursos para los niños que son los que más lo necesitan".

Con un cartel con el lema "Con hambre no se puede estudiar", Rubén, integrante del Movimiento Argentina Rebelde del barrio 21-24, señaló: "No sé a quién le habla el Gobierno porteño con esos carteles que aparecen por toda la ciudad, pero acá a los pibes le dan comida miserable". Y agregó "A qué cabeza cabe que un pibe se lo alimente con un sánguche y una mandarina".

La manifestación recorrió las principales calles del barrio 21 24 e instaban a los vecinos a que se sumen a su pedido de "justicia por la nena" y por "una mejora en la educación publica".

Lucia, madre de un alumno de la Escuela 6 del barrio 21-24, resaltó que "el problema de la educación acecha a todo la comunidad del barrio, porque en todas las escuelas se observa este mismo problema de abandono por parte del estado".

Flavia Romero, integrante del Bachillerato popular Darío Santillán remarcó que "la movilización refleja la necesidad no solo de los estudiantes sino de todos los vecinos de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha necesidad en el barrio. Necesitamos mas y mejores salitas. Que los pibes tengan los alimentos con los nutrientes necesarios".

Y agregó "no puede ser que en el siglo XXI una nena se muera por una enfermedad relacionada a la alimentación".

A las 19, la caravana llegó a la sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, ubicada en la calle Uspallata 3160, Parque Patricios, donde confluyeron todas las organizaciones que participaron de la movilización y leyeron un comunicado los docentes el colegio de la niña de 11 años.

La oradora fue Ailén Galante, docente del instituto, que agradeció el apoyo de "la comunidad del barrio y las organizaciones sociales por apoyar el pedido de justicia y una mejora en la situación en las escuelas porteñas".

"Pasaron siete días desde que tenemos una silla vacía en nuestra escuela. Siete días de mucha angustia, bronca y dolor, porque el abandono y la desidia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se cobró la vida de nuestra estudiante; y, sobre todo, porque se podría haber evitado, con políticas públicas que garanticen los derechos de nuestras niñeces. porque la escuela sola no alcanza", enfatizó el inicio del comunicado.

En este sentido, consideraron que "esta situación podría pasar en cualquier otra villa o barrio vulnerado porque vemos la injusta realidad que atraviesan les niños de la zona sur de esta ciudad".

Asimismo reclamaron que "el Gobierno de la Ciudad debe garantizar los derechos, acompañando de forma integral a las familias".

"Reclamamos un estado presente, con mayor financiamiento a los organismos que deben intervenir como los Equipos de Orientación Escolar, las defensorías zonales, el urgente aumento del personal de salud para los hospitales y las salitas, con los insumos suficientes y el rápido aumento de la cantidad de ambulancias disponibles para subsanar la demanda de nuestros barrios", resaltaron.

Asimismo, responsabilizaron al Gobierno porteño por la muerte de la niña porque con "sus políticas de abandono, de vaciamiento, de desfinanciación y subejecución de presupuestos permitió que esto ocurriera".

Por último, instaron por la implementación de políticas públicas destinadas a la protección de derechos de les niños y sus familias. "Seguiremos luchando por todos nuestros pibes, por niñeces dignas y para que nunca más tengamos un pibe menos".

Larreta-y-Acuna.jpg Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta, los apuntados por la comunidad educativa por la actual política en Educación. Canal Abierto

Fallecimiento de la alumna de Barracas

La familia de la niña fallecida, de 11 años, había presentado en 2021 un certificado médico, que indicaba la necesidad de un refuerzo hipercalórico de vianda para la niña, pero a la fecha no hubo intervención alguna de la Defensoría zonal del Ministerio de Educación de CABA, según denunciaron el martes pasado los docentes de la escuela.

El viernes 12 de agosto, la niña llegó a su escuela, la 11, donde se descompensó y fue retirada por sus padres después de una hora, producto de que el SAME nunca llegó al lugar para asistirla.

“La ambulancia nunca llegó”, cuestionó Galante y agregó: “Tenemos muchas dificultades en los barrios para que las ambulancias lleguen. Se pidió una ambulancia urgente, se llamó al SAME en dos oportunidades. Lo hicimos desde teléfonos particulares porque el teléfono de la escuela no funciona desde hace meses. El SAME nunca llegó”.

Pasado el fin de semana, la niña volvió a ingresar a la guardia del Hospital Penna el lunes pasado, afectada por el mismo cuadro. Según denunciaron los maestros, la alumna "falleció a las pocas horas".

escuela república de haití.jpg Escuela República de Haití.

Los resultados de la autopsia

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°41, a cargo de Silvana Russi, es la encargada de investigar las causas del fallecimiento de la menor.

La fiscalía recibió hoy el informe de autopsia practicado por Héctor Enrique Di Salvo, integrante del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien concluyó que la muerte de la niña fue producida por “neumopatía bilateral”.

Desde la fiscalía hicieron saber que del examen antropométrico se conoció que la niña presentaba “buen desarrollo óseo y muscular, en regular estado de nutrición” y del examen traumatológico se desprende que el cuerpo no presentaba lesiones.

Además, se han dispuesto estudios histopatológicos de laboratorio químico y toxicológicos para complementar el informe de autopsia llevado a cabo.