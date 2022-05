Horacio Rodríguez Larreta declaró Huésped de Honor de la Ciudad a Robert De Niro

“En reconocimiento a su amplia trayectoria es pertinente declarar al mencionado visitante Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, remarca el decreto que tiene fecha de 5 de mayo; está firmado por Rodríguez Larreta, su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Cultura, Enrique Avogadro, y que fue enviado a la Legislatura local este jueves.

De Niro participa en locaciones de la Ciudad de Buenos Aires del rodaje de "Nada", la serie de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Luis Brandoni.

Robert De Niro le negó una foto a una seguidora y fue viral en las redes

El día de ayer se volvió viral un breve video de una mujer que lo abordó en el restaurante del hotel de Buenos Aires en el que el actor ganador del Oscar está alojado. Pero De Niro no quiso saber nada con sacarse fotos.

En el video se ve como la mujer lo aborda con el celular prendido. “Robert, ¿can a picture with you, please?” (sic), chapuceó en inglés ella (”Rober, por favor, ¿puede ser una foto?”) y la respuesta del actor fue rotunda: “No, no, no”, dijo, agitando la mano. De fondo se escuchó la voz de la mujer de De Niro, acoplándose a la negativa: “No, you’re so rude. We’re here with the family...” (”Sos muy grosera, estamos en familia...”).

La seguidora compartió el video en su cuenta de Twitter y tras haberse quedado con las ganas en la foto, se la escucha decepcionada: “Robert De Niro me dijo que no a la foto. Malísimo. Tachado de la lista, malísimo”, cerró mirando a la cámara frontal de su celular.