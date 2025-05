Ciudadanía italiana: qué cambió con la nueva ley y cómo afecta a miles de argentinos

“Los bisnietos y tataranietos no van a poder hacerla desde Argentina. Esta ley borra parte de nuestra historia”, sentenció Rimoldi. No obstante, anticipó que se presentarán numerosos juicios para impugnar la reforma. “Esto es inconstitucional. La ciudadanía no se pierde de un día para otro. No te pueden decir que ya no sos italiano solo porque aún no se reconoció oficialmente”, agregó.

Qué dice la nueva legislación italiana

A diferencia de España —que reconoce la nacionalidad por origen y por opción—, la reforma busca unificar el concepto de ciudadanía italiana en una sola categoría: ser o no ser italiano, sin escalas intermedias. Para el gobierno de Meloni, se trata de una manera de fortalecer el vínculo con los ciudadanos activos y con residencia efectiva en el país.

El texto aún debe ser reglamentado oficialmente, lo que abriría un período de interpretación que podría incluir nuevas excepciones o aclaraciones. Sin embargo, los expertos coinciden en que el cambio es profundo y restrictivo, especialmente para quienes pensaban iniciar el trámite desde el extranjero.

Qué opciones quedan para los bisnietos

Aunque la vía consular queda bloqueada, en diálogo con Infobae en Vivo, Rimoldi señaló que la vía judicial en Italia podría seguir abierta para quienes ya tengan pruebas de su ascendencia italiana. “La estrategia legal será clave en los próximos meses”, aseguró.

En paralelo, muchos argentinos podrían optar por viajar a Italia y establecer residencia para iniciar el trámite directamente en el Comune correspondiente, aunque eso requiere más tiempo, inversión y documentación precisa.