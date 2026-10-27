Clima en el AMBA y el país con alertas por tormentas para este miércoles 28 de octubre

Buenos Aires tendrá una máxima de 22°C, antes del regreso de las lluvias el jueves. Las advertencias alcanzan a sectores del interior bonaerense y Tucumán, con posibles ráfagas y granizo.

Las alertas por tormentas alcanzan a sectores del interior bonaerense y Tucumán, con posibilidad de ráfagas y granizo.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este miércoles 28 de octubre una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso , mientras que otras regiones del país continuarán con inestabilidad. Las previsiones anticipan alertas amarillas por tormentas en sectores de la provincia de Buenos Aires y Tucumán , donde podrían registrarse lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El panorama será diferente en la Ciudad y el conurbano, donde se espera una pausa antes del regreso de las precipitaciones. El período de mayor inestabilidad en el AMBA aparece previsto para el jueves.

Para la Ciudad de Buenos Aires se prevé una mínima de 13°C y una máxima de 22°C , con nubosidad parcial y baja probabilidad de precipitaciones hacia la noche.

El jueves 29 volverían las condiciones inestables, con posibilidad de tormentas durante la madrugada y la mañana y lluvias aisladas más tarde. Las temperaturas se ubicarían entre los 14°C y los 22°C .

El pronóstico extendido anticipa una mejora para el viernes, con una máxima de 23°C. El sábado, en tanto, podría alcanzar los 25°C, con cielo parcialmente nublado.

El AMBA tendrá una máxima prevista de 22°C este miércoles, antes del regreso de las lluvias el jueves.

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y Tucumán

Las advertencias para el miércoles se concentran en el centro, oeste y sudoeste bonaerense, además de Tucumán. Los fenómenos podrían incluir precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional, con acumulados previstos de entre 20 y 40 milímetros.

En territorio bonaerense, el aviso comprende total o parcialmente distritos como:

Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Azul, Rauch, Tapalqué y sectores de Tandil y Benito Juárez.

Zonas serranas de Lobería, Necochea, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

Sectores de Bahía Blanca, Patagones, Villarino y Puan, entre otras áreas.

La advertencia está prevista para la tarde del miércoles. No debe confundirse el alerta para el interior provincial con el pronóstico del AMBA, donde las lluvias más probables se esperan para el jueves.

En Tucumán, las tormentas podrían desarrollarse durante la tarde y la noche.

Qué se espera en el resto del país

En el noroeste, continuará la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas. En sectores de Córdoba, San Luis y la región pampeana también se prevén condiciones inestables durante el período comprendido entre el miércoles y el viernes, según el informe agropecuario del SMN difundido el martes. Misiones tendrá posibilidades de precipitaciones aisladas.

El panorama será menos lluvioso en Chaco, Formosa, Corrientes y el centro-norte de Santa Fe, donde se esperan aportes de agua escasos durante los próximos días. Esto representa una pausa después de las precipitaciones de las últimas semanas, aunque los suelos todavía pueden conservar un exceso de humedad.

En la Patagonia, las condiciones variarán según la localidad. Para Comodoro Rivadavia se anticipan temperaturas de entre 9°C y 16°C, mientras que en Río Gallegos el pronóstico prevé una mínima de 8°C y una máxima de 21°C.

Qué precauciones tomar ante las tormentas

En las zonas alcanzadas por los avisos, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento y mantener despejados los desagües.

Durante una tormenta, es importante buscar refugio en una construcción cerrada, alejarse de árboles y postes y no circular por calles anegadas. También conviene consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, ya que el alcance y los horarios de las alertas pueden modificarse.