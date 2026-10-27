El Niño: cómo actuar ante las alertas por lluvias y tormentas

La Agencia Federal de Emergencias coordina acciones con las provincias para anticipar riesgos. Qué significan las alertas amarilla, naranja y roja y cuáles son las recomendaciones oficiales ante tormentas intensas.

Prevención y acción: Agencia Federal de Emergencias coordina con provincias ante alertas del fenómeno El Niño.

Ante los posibles escenarios asociados al fenómeno de El Niño , la Agencia Federal de Emergencias trabaja junto a las provincias a través del Plan de Coordinación Federal ENOS , con el objetivo de anticipar situaciones de riesgo y coordinar recursos frente a posibles emergencias. La prevención y la información temprana son claves para reducir los daños que pueden provocar las lluvias intensas y las tormentas.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emite alertas para distintos fenómenos meteorológicos, que pueden publicarse con hasta 72 horas de anticipación y se actualizan de manera permanente. La recomendación es consultar los avisos vigentes para cada zona y seguir las indicaciones de las autoridades.

Los niveles de alerta permiten identificar la gravedad de los fenómenos previstos y orientar las medidas de prevención. El sistema contempla tres categorías —amarilla, naranja y roja—, que indican distintos grados de riesgo y requieren adecuar las precauciones a cada situación.

La alerta amarilla advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños e interrupciones en las actividades cotidianas. Ante este escenario, es importante mantenerse informado, evitar salidas innecesarias, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También se recomienda alejarse de las zonas inundables y cortar la electricidad si el agua está por ingresar a la vivienda.

La alerta naranja indica que se esperan fenómenos peligrosos para las personas, los bienes y el ambiente. En este caso, se aconseja mantener la calma y salir únicamente si es necesario. También hay que evitar el contacto con cables, postes o carteles que puedan tener electricidad, cargar el celular y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, un botiquín de primeros auxilios, una radio a pilas y una linterna. Es importante tener a mano los teléfonos de Protección Civil, Bomberos y Policía.

La alerta roja corresponde a lluvias y tormentas extremas que pueden generar emergencias o desastres. Ante este nivel de riesgo, se deben seguir estrictamente las instrucciones oficiales, alejarse de ríos, arroyos y zonas inundables y no ingresar en calles anegadas. También se recomienda contar con el celular cargado, disponer de un kit de emergencia y compartir las medidas preventivas con familiares y personas cercanas.

Recomendaciones ante lluvias intensas y tormentas

Más allá del nivel de alerta, las autoridades recomiendan permanecer en lugares cerrados y seguros durante las tormentas y consultar los avisos meteorológicos correspondientes a cada localidad. También es fundamental evitar circular por calles y caminos inundados, mantenerse alejado de ríos y arroyos e identificar con anticipación los lugares seguros y las posibles vías de evacuación.

Otra de las medidas centrales es seguir las indicaciones de Protección Civil de cada jurisdicción. Las condiciones meteorológicas pueden cambiar y las recomendaciones deben adaptarse a la evolución del fenómeno, por lo que resulta importante mantenerse informado a través de los canales oficiales.

La preparación previa también incluye revisar los desagües, evitar sacar residuos cuando se anuncian lluvias intensas y tener disponibles los elementos básicos para afrontar una emergencia. En situaciones de riesgo, no se debe intentar atravesar zonas inundadas ni acercarse a instalaciones eléctricas que puedan estar afectadas por el agua.

La Agencia Federal de Emergencias y el SMN insisten en la importancia de anticiparse a los fenómenos y actuar de acuerdo con el nivel de riesgo. Ante cualquier alerta, la indicación es mantenerse informado, conservar la calma y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Dónde consultar las alertas: el Servicio Meteorológico Nacional publica los avisos vigentes en su sitio oficial de alertas.