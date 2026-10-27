Tormentas y máximas cercanas a los 30°: cómo será la última semana de octubre y cuáles son las provincias afectadas

Un reciente pronóstico arrojó cómo será el clima en la Argentina de cara al final del mes. Se esperan acumulados reducidos, recuperación gradual de la temperatura y un avance frío.

Un reciente pronóstico arrojó que l a última semana de octubre comenzará con un frente frío que favorecerá el desarrollo de tormentas y máximas cercanas a los 30°C a lo largo del país. Algunas de las zonas afectadas serían la Patagonia, Cuyo y el Litoral: mientras se esperan mejoras para buena parte del territorio, la inestabilidad alcanzará a algunas regiones.

Por el lado de las mejoras, se esperan menores precipitaciones hacia el noreste y parte del Litoral , indicó el sitio Meteored, mientras que el oeste y sur bonaerense tendrían mayor actividad.

En el primer caso, se espera poca actividad en Chaco, Formosa, Corrientes y el centro-norte de Santa Fe , hasta el comienzo del domingo ya que se espera una " recuperación gradual de la temperatura". Mientras, en el sur del Litoral y el norte bonaerense predominarían acumulados reducidos .

"La mayor actividad se ubicaría hacia sectores de Salta y Tucumán , con acumulados orientativos de 30 mm a 40 mm, y se prolongaría de manera irregular hacia el centro-oeste", sostuvo el sitio y agregó que en San Luis y Córdoba habría acumulados de entre 15 mm y 30 mm, mientras que el interior del sur bonaerense podría registrar de 20 mm a 30 mm.

Por otro lado, se espera un clima más templado para el viernes, con marcas entre los 23 y 27 grados en zonas de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Mientras, en San Juan podría llegar hasta los 31.

La semana comienza con tormentas en distintos sectores de la Patagonia , algunas localmente intensas en Chubut . ¿Cómo continuarán los próximos días? Nos lo cuenta @ecampetella https://t.co/T4kHLwOEzH pic.twitter.com/638czBFs4L

El sitio agregó que para el fin de semana un frente frío "podría interrumpir la recuperación térmica" y esto favorecería "el desarrollo de nuevas lluvias y tormentas, junto con cambios del viento y un posterior descenso de temperatura".

Efecto El Niño en la Argentina: Neuquén declarará la emergencia meteorológica por seis meses ante las lluvias extremas

El gobernador Rolando Figueroa anunció que Neuquén declarará la emergencia meteorológica por seis meses ante las precipitaciones extraordinarias asociadas al fenómeno climático de El Niño. La decisión busca reforzar las tareas de prevención y asistencia en una provincia donde las lluvias pusieron bajo presión la infraestructura y generaron preocupación por las crecidas de ríos y arroyos.

“Se están llenando cañadones que hace 70 años que no recibían semejante cantidad de agua”, advirtió el mandatario, al describir la magnitud del fenómeno. Según explicó, los equipos provinciales recorren las zonas afectadas para evaluar el comportamiento de las precipitaciones y anticipar posibles contingencias.

Figueroa sostuvo que la capacidad de la infraestructura existente resulta insuficiente para absorber lluvias de esa intensidad. En ese contexto, indicó que el Gobierno provincial conformó un comité de trabajo para coordinar la respuesta y priorizar la asistencia a la población, además de continuar con las obras pluviales y aluvionales.

El anuncio se produce en un escenario de preocupación por los efectos de El Niño durante los próximos meses. La emergencia tendrá una duración prevista de seis meses, aunque su alcance concreto dependerá del decreto que formalice la medida.