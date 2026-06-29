Este martes comenzará el juicio por jurados para esclarecer el asesinato de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el empresario descuartizado en julio de 2023 en un predio de General Rodríguez. Las audiencias se desarrollarán en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora, donde tres imputados serán juzgados en el banquillo de los acusados.
Comienza el juicio por el crimen del empresario descuartizado Fernando Pérez Algaba
El debate oral juzgará a los imputados de una ejecución doblemente calificada debido a la indefensión de la víctima, móviles financieros y una premeditación grupal.
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Los principales sospechosos, Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil, enfrentan cargos por homicidio agravado, una figura calificada por el ensañamiento, móviles económicos y la planificación previa entre múltiples partícipes. Según informaron fuentes judiciales, el debate se llevará a cabo diariamente entre las 8:00 y las 17:00, y las jornadas se extenderán hasta el próximo 9 de julio, fecha en la que el tribunal popular emitirá su veredicto.
Por fuera de este proceso con tribunal popular, la causa cuenta con otros cuatro implicados: la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras. Todos ellos serán sometidos a un juicio ordinario ante el mismo tribunal, aunque la fecha de inicio para este segundo debate aún no fue programada.
La hipótesis de la fiscalía y la división de roles en el asesinato de Pérez Algaba
El crimen ocurrió el 18 de julio de 2023. Según la hipótesis de la fiscalía, Fernando Pérez Algaba se dirigió a un predio de General Rodríguez con el objetivo de cobrar una deuda económica que mantenía con el ahora imputado, Maximiliano Pilepich. Allí fue ejecutado de dos balazos. Posteriormente, los asesinos descuartizaron el cuerpo y arrojaron los restos a un arroyo en el sur del Conurbano.
En el inicio de la investigación, una valija que contenía parte del cadáver derivó en la detención de una joven trans; sin embargo, al comprobarse que no estaba vinculada al hecho, fue sobreseída y quedó excluida del debate oral.
En definitiva, la principal hipótesis de la investigación sostiene que al comerciante lo ejecutaron para cancelar de forma ilegal una deuda de u$s200.000 vinculada a la entrega de cuatro departamentos.
Para la querella, el móvil fue estrictamente financiero y respondió a un plan coordinado: Pilepich y Vargas idearon la emboscada; la gestora Bomrad entregó a la víctima trasladándola hasta el predio de General Rodríguez; Gil y Carrizo colaboraron con la logística del cuerpo; y el comisario Córdoba aportó sus conocimientos para desmembrar los restos, ocultarlos en el equipaje y descartarlos en un arroyo de Ingeniero Budge.