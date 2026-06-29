Comienza el juicio por el crimen del empresario descuartizado Fernando Pérez Algaba

El debate oral juzgará a los imputados de una ejecución doblemente calificada debido a la indefensión de la víctima, móviles financieros y una premeditación grupal.

El juicio por jurados por el crimen de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba inicia este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora.

Este martes comenzará el juicio por jurados para esclarecer el asesinato de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba , el empresario descuartizado en julio de 2023 en un predio de General Rodríguez. Las audiencias se desarrollarán en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora , donde tres imputados serán juzgados en el banquillo de los acusados.

Los principales sospechosos, Maximiliano Pilepich , Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil , enfrentan cargos po r homicidio agravado , una figura calificada por el ensañamiento , móviles económicos y la planificación previa entre múltiples partícipes . Según informaron fuentes judiciales, el debate se llevará a cabo diariamente entre las 8:00 y las 17:00, y las jornadas se extenderán hasta el próximo 9 de julio , fecha en la que el tribunal popular emitirá su veredicto.

Por fuera de este proceso con tribunal popular, la causa cuenta con otros cuatro implicados: la gestora Flavia Bomrad , el comisario Horacio Córdoba , Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras . Todos ellos serán sometidos a un juicio ordinario ante el mismo tribunal, aunque la fecha de inicio para este segundo debate aún no fue programada.

El crimen ocurrió el 18 de julio de 2023 . Según la hipótesis de la fiscalía, Fernando Pérez Algaba se dirigió a un predio de General Rodríguez con el objetivo de cobrar una deuda económica que mantenía con el ahora imputado , Maximiliano Pilepich . Allí fue ejecutado de dos balazos. Posteriormente, los asesinos descuartizaron el cuerpo y arrojaron los restos a un arroyo en el sur del Conurbano.

En el inicio de la investigación, una valija que contenía parte del cadáver derivó en la detención de una joven trans; sin embargo, al comprobarse que no estaba vinculada al hecho, fue sobreseída y quedó excluida del debate oral.

En definitiva, la principal hipótesis de la investigación sostiene que al comerciante lo ejecutaron para cancelar de forma ilegal una deuda de u$s200.000 vinculada a la entrega de cuatro departamentos.

Para la querella, el móvil fue estrictamente financiero y respondió a un plan coordinado: Pilepich y Vargas idearon la emboscada; la gestora Bomrad entregó a la víctima trasladándola hasta el predio de General Rodríguez; Gil y Carrizo colaboraron con la logística del cuerpo; y el comisario Córdoba aportó sus conocimientos para desmembrar los restos, ocultarlos en el equipaje y descartarlos en un arroyo de Ingeniero Budge.