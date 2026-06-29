La ONU alertó por el calor extremo que podría afectar a la final del Mundial 2026

Un informe de Naciones Unidas señaló que las altas temperaturas ya impactaron en el torneo y podrían complicar partidos decisivos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la final del Mundial 2026 podría disputarse bajo condiciones de calor extremo debido al avance de una ola de altas temperaturas en Estados Unidos. El organismo remarcó que el cambio climático ya tuvo consecuencias durante la fase de grupos del torneo.

El informe elaborado por la Secretaría para el Cambio Climático de la ONU señaló que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y que las olas de calor están aumentando en intensidad a nivel global. Según el documento, esta situación ya comenzó a sentirse durante la Copa del Mundo, con partidos afectados por temperaturas elevadas y eventos climáticos.

El organismo internacional explicó que el problema no se limita solamente a la temperatura registrada en los estadios, sino que también influye la temperatura de bulbo húmedo (WBGT) , un indicador que combina factores como humedad, viento, radiación solar y calor para medir el verdadero estrés térmico sobre las personas.

De acuerdo con el análisis, 25 partidos del Mundial ya se jugaron en jornadas donde el cambio climático aumentó las probabilidades de registrar valores elevados de WBGT . Además, la ONU alertó que una ola de calor prevista para Estados Unidos podría poner bajo riesgo la final del torneo, que se disputará en Nueva York/Nueva Jersey, junto con dos encuentros de cuartos de final y el partido por el tercer puesto.

El informe también detalló que 26 de los 104 partidos programados, aproximadamente una cuarta parte del torneo, están previstos en condiciones consideradas de calor extremo. A su vez, 97 encuentros tienen una mayor probabilidad de desarrollarse en escenarios capaces de afectar el rendimiento de futbolistas y asistentes.

El clima ya modificó partidos del Mundial

Durante la fase de grupos, el calor ya generó preocupación. Los encuentros entre Arabia Saudita y Uruguay y entre Suecia y Túnez se jugaron con temperaturas superiores a los 28 grados, un nivel a partir del cual el sindicato internacional de futbolistas FIFPRO recomienda retrasar o suspender los partidos.

Además, el duelo entre Francia e Irak debió detenerse durante dos horas por una tormenta eléctrica, un hecho que marcó un antecedente particular: fue la primera vez desde 1974 que un Mundial tuvo una interrupción de este tipo por cuestiones climáticas.

Simon Stiell, secretario ejecutivo de la ONU para el cambio climático, explicó el impacto de la situación: “Hace calor para los jugadores, para los aficionados, para todos. Es el cambio climático. El planeta se está calentando tras más de un siglo quemando combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Eso atrapa el calor en la atmósfera. Y ahora lo estamos notando, en todas partes”.

Simon Stiell

El riesgo para jugadores y espectadores

La advertencia de Naciones Unidas también puso el foco en los aficionados, quienes enfrentan una mayor exposición al calor por las largas esperas, las concentraciones de público y los traslados hacia los estadios. Según el informe, durante el día inaugural del Mundial más de cien personas necesitaron atención médica por problemas vinculados a las altas temperaturas y cuatro fueron hospitalizadas.

Las sedes del sur y del interior de Estados Unidos, además de algunas ciudades mexicanas, aparecen como las zonas con mayor exposición. Estadios al aire libre ubicados en lugares como Miami, Kansas y Filadelfia presentan mayores probabilidades de alcanzar niveles peligrosos de calor.

La ONU también remarcó que estas condiciones pueden generar diferencias deportivas, ya que los equipos que deban competir en escenarios más extremos podrían verse perjudicados durante su recorrido en la competencia.