Benjamín Netanyahu concluyó su declaración en su juicio por corrupción

El primer ministro de Israel enfrenta la acusación desde hace más de cinco años. El enjuiciamiento lo transformó en el primero en su cargo que es juzgado mientras ejerce.

Netanyahu finalizó su declaración en el juicio que lo acusa.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , concluyó este miércoles su declaración en el juicio por corrupción que enfrenta desde hace más de cinco años , tras comparecer en 98 audiencias ante el Tribunal del Distrito de Tel Aviv .

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Se trata de un proceso histórico para la política israelí , ya que Netanyahu se convirtió en el primer jefe de Gobierno del país en ejercer el cargo mientras enfrenta un juicio penal.

La primera vez que el mandatario declaró ante los jueces fue el 10 de diciembre de 2024 , aunque el desarrollo del proceso estuvo marcado por numerosas interrupciones y postergaciones debido a problemas de salud, viajes oficiales y pedidos vinculados a cuestiones de seguridad nacional.

El contrainterrogatorio llevado adelante por la Fiscalía se extendió desde junio de 2025 hasta mediados de junio de 2026 y obligó al primer ministro a concurrir al tribunal en varias oportunidades por semana.

Netanyahu está acusado de fraude y abuso de confianza en los denominados Caso 1000 y Caso 2000 , mientras que en el Caso 4000 enfrenta además un cargo por presunto soborno.

Benjamin Netanyahu.jpg Netanyahu es acusado de corrupción en Israel. Axios

La investigación sostiene que el mandatario recibió regalos de lujo y beneficios personales por parte de empresarios, además de haber mantenido negociaciones para obtener una cobertura periodística favorable a cambio de decisiones políticas.

En el Caso 1000, la Fiscalía investiga la supuesta recepción de obsequios, entre ellos puros y champán, por parte del productor de cine Arnon Milchan y del empresario australiano James Packer.

El Caso 2000 se centra en conversaciones mantenidas con el propietario del diario Yedioth Ahronoth, en las que se habría buscado mejorar el tratamiento informativo hacia Netanyahu.

Por su parte, el Caso 4000, considerado el más grave, analiza si el entonces ministro de Comunicación favoreció regulatoriamente a la empresa de telecomunicaciones Bezeq, controlada por Shaul Elovich, a cambio de una cobertura positiva en el portal de noticias Walla.

El duro cruce con la Fiscalía

Durante la etapa final de su declaración, Netanyahu volvió a rechazar todas las acusaciones y apuntó directamente contra los fiscales. “Buscaron a un hombre y no un delito. Interrogaron a todos mis familiares, destruyeron familias. No estaban buscando un crimen, estaban buscando una persona y no encontraron nada”, afirmó el primer ministro.

El mandatario insistió en que es víctima de una persecución política y llegó incluso a comparar la actuación de la Fiscalía con la de la Stasi, la policía secreta de la desaparecida Alemania Oriental.

Mientras tanto, la acusación sostuvo durante todo el proceso que las pruebas documentales, grabaciones y testimonios recopilados demuestran el interés de Netanyahu por influir en la cobertura mediática y favorecer a determinados empresarios.

La defensa, por el contrario, argumentó que todas las acciones investigadas se enmarcaron en relaciones personales y decisiones habituales dentro del ejercicio de la función pública.

Cómo continúa el juicio contra Benjamín Netanyahu

Aunque Netanyahu ya concluyó su declaración, el juicio todavía está lejos de terminar. El tribunal deberá continuar escuchando a distintos testigos antes de ingresar en la etapa final del proceso, por lo que se espera que las audiencias se extiendan durante varios meses más.

Además, las actuaciones judiciales pasarán a desarrollarse de manera definitiva en el Tribunal del Distrito de Jerusalén, luego de que parte del proceso se realizara en Tel Aviv por razones de seguridad.

En paralelo, sigue sin definirse la solicitud de indulto presentada por Netanyahu ante el presidente israelí, Isaac Herzog, una iniciativa que también recibió el respaldo público del entonces presidente estadounidense Donald Trump.

La petición argumentaba que las obligaciones judiciales dificultaban la gestión del Gobierno. Sin embargo, con el cierre de su testimonio, ese fundamento perdió fuerza y el propio Herzog dejó en claro que no analizará la posibilidad de un indulto mientras no existan avances concretos hacia un eventual acuerdo extrajudicial.

De esta manera, uno de los procesos judiciales más importantes y controvertidos de la historia reciente de Israel entra en una nueva etapa, mientras la continuidad política de Netanyahu sigue estrechamente ligada al desenlace de una causa que mantiene en vilo al país desde 2020.