El exdelantero aseguró que aceptaría sin dudarlo si la AUF le propusiera reemplazar a Marcelo Bielsa, tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026.

Diego Forlán se ofreció para dirigir a la Selección de Uruguay tras la salida de Bielsa

El ex futbolista Diego Forlán se mostró dispuesto a ser entrenador de la Selección de Uruguay , en medio de la crisis deportiva que atraviesa la "Celeste" tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 y la inminente salida de Marcelo Bielsa .

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El ex Independiente, figura histórica del seleccionado uruguayo y Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010 , habló en "La Casa del Kun", el programa de ESPN encabezado por Sergio Agüero , y sostuvo que aceptaría conducir al equipo nacional. “Claro, por supuesto que voy, ¿sabés cómo voy?” , respondió Forlán, entre risas, ante la consulta directa del “Kun”.

La frase generó repercusión inmediata en Uruguay, donde la Asociación Uruguaya de Fútbol deberá empezar a definir el futuro del banco de suplentes después del golpe mundialista.

La "Celeste" tuvo una participación muy por debajo de las expectativas: empató 1-1 ante Arabia Saudita , igualó 2-2 frente a Cabo Verde y perdió 1-0 contra España, resultados que la dejaron afuera en la primera ronda con apenas dos puntos.

El ciclo de Bielsa quedó prácticamente terminado después de la eliminación y el entrenador rosarino tiene previsto dar una conferencia de prensa este martes, en la que se espera que formalice su salida y explique lo ocurrido durante el torneo.

En ese escenario, Forlán dejó clara su postura sobre el perfil que debería tener el próximo entrenador. “Yo prefiero a un técnico uruguayo, porque los tenemos, aunque no me disgustó la elección de Bielsa. Por cómo estamos, no es momento para tirar nombres”, sostuvo “Cachavacha”.

El ex atacante de Independiente, Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid e Inter, entre otros clubes, también analizó las razones de la eliminación y fue crítico con el contexto en el que Uruguay llegó al Mundial.

“Ya veníamos con problemas internos lamentablemente, no llegamos de la mejor manera”, afirmó Forlán, en referencia a las tensiones que atravesaron el proceso de Bielsa y al impacto que tuvieron en el rendimiento del equipo.

marcelo bielsa

El ex capitán uruguayo remarcó que algunos futbolistas llegaron bien, pero que otros lo hicieron con lesiones o falta de continuidad, situación que terminó afectando el funcionamiento colectivo.

En particular, apuntó a la falta de contundencia y a los errores defensivos que marcaron la campaña.

“No ligamos, es la realidad. Los cuatro goles que nos hicieron fueron cuatro errores lamentablemente, cosa que sucede en el fútbol, pero que te pase cuatro veces en tres partidos...”, lamentó.

Forlán también se detuvo en el empate ante Cabo Verde, uno de los resultados más dolorosos para Uruguay por la forma en la que se le escapó el partido.

“Lo dimos vuelta en dos minutos y nos pusimos 2-1. Pero en una jugada de un lateral, increíblemente, sale para atrás, la pifia uno, Nando quiere corregir el error y termina saliendo mal para el 2-2”, explicó.

Además, consideró que el empate en el debut ante Arabia Saudita fue determinante para el destino de la "Celeste".

Para Forlán, esos puntos perdidos condicionaron todo el camino posterior, especialmente porque España también había dejado unidades en la primera fecha.

La eliminación profundizó una crisis que venía gestándose desde hacía meses, con declaraciones fuertes de referentes como Luis Suárez y versiones de una relación desgastada entre Bielsa y parte del plantel.

En ese contexto, el nombre de Forlán aparece como una opción simbólicamente fuerte, aunque su experiencia como entrenador todavía es breve.

El ex delantero dirigió a Peñarol en 2020, en un ciclo de apenas 11 partidos atravesado por el impacto de la pandemia de coronavirus, y luego tuvo un paso por Atenas de San Carlos, en 2021, donde estuvo al frente durante 12 encuentros.