Juicio por la desaparición de Loan Peña: declaran otros tres imputados tras la palabra de Alan Cañete

Los declarantes están imputados en la causa acusados de encubrimiento. Los pedidos de nulidad de la defensa fueron rechazados.

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuó con una audiencia en la que declaró Alan Cañete , uno de los acusados en la causa paralela por presunto entorpecimient o de la investigación. Tras esa jornada, este jueves se espera que otros tres imputados presten declaración ante el Tribunal Federal de Corrientes .

El proceso reúne a 17 acusados, de los cuales siete corresponden a la causa principal , vinculada con la presunta sustracción y ocultamiento del niño, mientras que los diez restantes están imputados en el expediente paralelo por delitos relacionados con el supuesto encubrimiento y desvío de la investigación.

Durante la audiencia, las defensas presentaron distintos pedidos de nulidad. Luego de un cuarto intermedio que se extendió durante casi cuatro horas, los jueces Fermín Amado Ceroleni , Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco resolvieron rechazar todas las solicitudes.

Antes de comenzar las declaraciones, todos los imputados fueron identificados formalmente por el tribunal. La mayoría optó por no responder preguntas, aunque Alan Cañete decidió prestar declaración, asistido por su abogado Martín Leiro , y aseguró bajo juramento que diría "toda la verdad".

Durante varias horas, Cañete respondió las preguntas formuladas por las partes y explicó que viajó a Corrientes con el objetivo de colaborar en la búsqueda de Loan.

Según sostuvo, realizó ese viaje con la autorización de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, y exhibió imágenes que, según afirmó, acreditan el vínculo que mantenía con él.

Este jueves declararán otros tres imputados

La actividad judicial continuará este jueves en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde seguirá la lectura de las acusaciones y está previsto que declaren otros tres imputados de la investigación paralela: Federico Rossi Colombo, Pablo Núñez y Valeria López.

Mientras avanza el debate oral, persiste la expectativa sobre la posibilidad de que alguno de los acusados aporte información que permita esclarecer qué ocurrió con Loan el 13 de junio de 2024. Hasta el momento, ninguno de los imputados por la desaparición del niño modificó su postura.

La abogada querellante María Russo Cornara destacó que la audiencia se desarrolló con mayor agilidad que las anteriores, aunque insistió en que los principales acusados siguen sin brindar explicaciones.

"En comparación con la semana pasada fue una audiencia muy organizada y rápida. Las nulidades no fueron muchas, y el tribunal las resolvió en un tiempo prudente. Al negarse casi todos los imputados a declarar hoy, se ganó mucho tiempo, pero continúa el pacto de silencio", afirmó.

Cuándo declararán los familiares de Loan Peña

Los familiares del menor tienen previsto declarar el próximo martes 30 de junio. Aunque todavía no existe una fecha definida para el cierre del proceso, se estima que el juicio podría extenderse durante aproximadamente seis meses, debido a que las audiencias se realizan dos veces por semana y a la posibilidad de nuevos planteos de las defensas y declaraciones de larga duración.

En la causa principal son juzgados Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, todos acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la investigación paralela enfrentan el juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.