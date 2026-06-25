Juicio por la muerte de Diego Maradona: tres enfermeros declaran en una audiencia decisiva sobre la internación domiciliaria

Forman parte del equipo médico que trató al astro durante sus últimos días. Todos fueron imputados por presunto delito de homicidio simple con dolo eventual.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una jornada considerada clave, con la declaración de tres enfermeros que formaron parte del equipo que asistió al exfutbolista durante su internación domiciliaria en el country San Andrés , en Benavídez . Sus testimonios podrían aportar detalles determinantes sobre el estado de salud del paciente y el seguimiento que recibió en sus últimos días .

Los convocados son Aldo Arnez Zenteno , Tamara Débora Mansilla y Diana Loreley Cáceres , integrantes de Medidom , la empresa de cuidados domiciliarios contratada por Swiss Medical para atender a Maradona en la vivienda de Tigre.

Los tres profesionales integraban el grupo de WhatsApp denominado "Tigre" , una de las pruebas más relevantes incorporadas al expediente. En ese intercambio se registraban informes cotidianos sobre la evolución de Maradona, donde se comunicaba si aceptaba que le tomaran los signos vitales, si consumía la medicación indicada y cuál era su estado de ánimo.

En ese mismo chat también participaban el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni ; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical , Nancy Forlini ; el médico clínico Pedro Di Spagna ; y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid .

Todos ellos fueron imputados por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual, aunque Madrid afrontará un juicio por jurados populares en un proceso separado.

La investigación busca determinar las responsabilidades de los profesionales que estuvieron a cargo de la atención médica del excapitán de la Selección argentina, quien murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, a raíz de un edema agudo de pulmón secundario e insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

Además de los integrantes del equipo de enfermería, también permanecen como principales imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. En caso de ser condenados, enfrentan penas que van de 8 a 25 años de prisión.

La respuesta de Di Spagna a Leopoldo Luque

Durante la última audiencia, Pedro Di Spagna pidió la palabra para responder a las declaraciones formuladas previamente por Leopoldo Luque y dejó en claro que su participación se limitó a la de un médico interconsultor.

“Él era el médico de cabecera. Los médicos interconsultores, como fui yo, solamente podemos sugerir. La decisión final es de los médicos tratantes”, sostuvo ante el tribunal.

El clínico insistió en que nunca asumió el rol de responsable del tratamiento de Maradona y recordó las dificultades que incluso tuvo para ingresar al country.

“Yo nunca tomé el rol de médico de Maradona. No figuraba ni en la lista de ingreso al country y las dos veces que fui fue superengorroso porque los guardias nos dijeron que no estábamos autorizados. Mi convocatoria fue como interconsultor. Él tenía sus médicos tratantes, su médico de cabecera. Los interconsultores solo podemos sugerir, que fue lo que hice, pero la decisión final es de los médicos tratantes”, afirmó.

Leopoldo Luque Leopoldo Luque es de los principales acusados. X

También rechazó cualquier responsabilidad en la decisión de trasladar al exfutbolista a una internación domiciliaria. “Antes que nada quiero decir que los médicos nos recibimos de médico. Porque acá parece que un neurocirujano es otra cosa, pero nosotros nos recibimos de médicos. Yo no decidí nada. No presioné a la familia ni a las hijas a llevarlo a un domicilio”, remarcó.

El relato sobre las únicas veces que atendió a Diego Maradona

Di Spagna explicó que solo vio personalmente a Maradona en una oportunidad, el 12 de noviembre de 2020, cuando fue convocado para elaborar un informe médico.

“Quiero aclarar que yo no realicé la firma de ningún acta. Mi función fue el día 12 que me convocaron a la mañana para ir a hacer un informe de Diego Maradona. Fue la única vez que vi a Maradona. De camino, Forlini llama a Jorge Macías, que fue mi acompañante, un neurocirujano también convocado para ir a atenderlo. Forlini lo llama a Macías y le dice que podía hacer un informe, pero sin tomar conducta porque sus médicos personales eran muy celosos”, relató.

Según su testimonio, el siguiente contacto frustrado ocurrió el 18 de noviembre, cuando fue convocado junto a un nutricionista, aunque Maradona se negó a recibirlos.

“Yo lo vi bien ese día. Nunca más lo vi. Posteriormente, me convocan a mí y a un nutricionista el 18 de noviembre de 2020 y Maradona no nos quiso recibir. Ese día estaba Luque. Nosotros llegamos y tuvimos que esperarlo a Luque porque nos dijeron que él era el médico de Maradona. Cuando llegó, se presentó así. Ingresó él solo a la habitación de Maradona. Al salir me dijo que él no me quería ver; yo pedí que me lo diga el paciente y no me dejaron. Yo pedí una constancia legal porque me pareció pertinente, ya que yo quise atenderlo. Yo no tenía teléfono de nadie”, concluyó.