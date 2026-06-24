Atención jubilados de Santa Fe: anunciaron un cambio clave en un importante trámite

La Caja provincial modificó el procedimiento y actualizó la modalidad de acceso a una de las solicitudes más consultadas.

Las importantes modificaciones que afectarán a los beneficiarios de Santa Fe.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe continúa avanzando en la digitalización de sus servicios y confirmó una modificación que impacta directamente en miles de personas. La medida busca simplificar los procesos administrativos y reducir la necesidad de realizar gestiones presenciales.

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A partir de esta actualización, uno de los procedimientos más solicitados pasará a realizarse exclusivamente a través de internet. El cambio forma parte de un plan más amplio de modernización que la provincia viene implementando desde hace varios años.

Aunque el objetivo es agilizar los tiempos y mejorar la atención, las autoridades reconocen que todavía existen desafíos vinculados a la adaptación tecnológica , sobre todo entre los adultos mayores que no están familiarizados con las plataformas digitales.

El trámite de jubilación tuvo cambios que apuntan a la modernización.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones informó que el trámite de jubilación se realiza únicamente de manera virtual desde la plataforma página atencionvirtual.santafe.gob.ar . La medida comenzó a implementarse durante 2026 y exige el ingreso mediante la ID Ciudadana provincial.

El sistema está pensado para que las personas puedan completar el procedimiento desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sin necesidad de concurrir a una oficina. Para iniciar la gestión, el usuario debe ingresar a la web correspondiente, identificarse con sus credenciales y completar la documentación requerida según el tipo de prestación que necesite tramitar.

La decisión apunta a disminuir tiempos de espera y evitar traslados innecesarios. Aun así, muchos especialistas señalan que la transición puede generar dudas entre las personas mayores, especialmente en quienes no tienen acompañamiento familiar o acceso frecuente a herramientas digitales.

Por ese motivo, la Caja mantiene disponibles sus canales de asistencia telefónica, correo electrónico y atención remota para resolver consultas vinculadas al procedimiento.

jubilados Los canales seguirán disponibles para no complicar a las personas que no tienen mucho conocimiento sobre las herramientas digitales. Magnific

Los requisitos básicos

Más allá de la modalidad virtual, existen una serie de condiciones generales que los solicitantes deben cumplir para avanzar con los trámites previsionales. Uno de los primeros pasos consiste en contar con una ID Ciudadana activa, ya que funciona como la llave de acceso a las plataformas oficiales de la provincia. Además, según el beneficio solicitado, puede ser necesario presentar documentación complementaria, certificados previsionales y declaraciones juradas vinculadas a los años de aportes realizados.

En el caso de otras prestaciones jubilatorias, la Caja solicita formularios específicos como:

Solicitud de jubilación o retiro

Antecedentes previsionales de ANSES

Antecedentes previsionales de otras cajas

Declaración jurada sobre servicios con aportes en otros regímenes

Otro punto relevante es la incorporación obligatoria de un correo electrónico actualizado. Las notificaciones relacionadas con el expediente se envían a esa dirección y son consideradas válidas a efectos administrativos.

Los demás trámites que se digitalizaron

La transformación digital no se limita al trámite jubilatorio, también se hará el de la solicitud de pensión por fallecimiento. Durante los últimos años, la Caja de Jubilaciones de Santa Fe incorporó distintos servicios para que los beneficiarios puedan resolver gestiones sin moverse de sus casas.

A través de la plataforma Mi Caja, los usuarios pueden acceder a consultas personalizadas, descargar recibos de haberes previsionales y realizar diferentes seguimientos administrativos.

Además, el portal provincial permite gestionar:

Consulta de expedientes

Historia laboral

Certificación negativa

Solicitud de turnos

Cronogramas de pago

Descarga de instructivos y formularios

El objetivo oficial es construir un sistema más ágil y accesible. Aun así, las autoridades reconocen que la modernización requiere acompañamiento permanente, ya que la brecha digital sigue siendo un obstáculo real para una parte importante de la población adulta mayor.