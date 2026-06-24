Cómo conseguir hasta 25% de reintegro cruzando los Beneficios ANSES con tu banco

Conocé cómo se distribuyen las promociones para jubilados, pensionados y personas incluidas dentro del sistema del organismo previsional.

El programa busca reducir el gasto mensual de los beneficiarios mediante descuentos automáticos en comercios adheridos.

Los titulares de prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) cuentan con un programa de descuentos, que les permite reducir el gasto en compras cotidianas. El beneficio alcanza a jubilados, pensionados y otros grupos incluidos dentro del organismo previsional, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

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El sistema funciona de manera automática al momento de pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde cada beneficiario cobra su prestación. Además de las promociones propias del programa de ANSES, algunos bancos ofrecen descuentos adicionales, que permiten obtener un ahorro de hasta el 25% en determinados comercios.

La propuesta reúne a más de 12.000 locales adheridos distribuidos en distintos puntos del país . Cada comercio establece sus propias condiciones, por lo que el porcentaje de descuento y los límites de reintegro pueden variar según la promoción vigente. El alcance del programa incluye a:

Banco Nación suma un beneficio adicional para quienes cobran sus haberes mediante la entidad y realizan el pago con las herramientas digitales BNA+ y MODO. La promoción incorpora un 5% extra de descuento sobre las compras alcanzadas por la campaña , siempre que se respeten las condiciones establecidas por el banco y el comercio participante.

El beneficio bancario puede combinarse con las promociones disponibles dentro del programa de ANSES. Esa posibilidad permite incrementar el porcentaje de ahorro sobre determinadas operaciones. El acceso al descuento no requiere inscripción previa. El cliente solamente debe abonar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde percibe la prestación.

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Reintegros con Banco Galicia: cómo estirar el sueldo de la jubilación este mes

Banco Galicia también ofrece promociones compatibles con los beneficios de ANSES. En algunos casos, esa combinación permite alcanzar un ahorro de hasta el 25% sobre las compras realizadas. El porcentaje final depende de las condiciones comerciales vigentes y de las promociones disponibles al momento del pago. Cada campaña establece sus propios límites y requisitos.

Las cadenas de supermercados también participan con descuentos específicos para distintos productos. Cada empresa aplica porcentajes y topes diferentes según el tipo de compra.

Las promociones informadas incluyen:

Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en todos los rubros

Disco, Jumbo y Vea: 20% de descuento en productos de perfumería y limpieza

Carrefour: 10% de descuento con un tope de reintegro de $35.000

Día: 10% de descuento con un límite de $2.000 por operación

ChangoMás: 10% de descuento con un tope de $1.000 por compra y un máximo mensual de $15.000

Toledo: 20% de descuento sin tope

Josimar: 15% de descuento

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Cuidado con los topes mensuales: lo que tenés que saber antes de pasar por caja

Cada promoción establece condiciones particulares que conviene revisar antes de realizar una compra. Los porcentajes de descuento pueden mantenerse, aunque los límites de reintegro cambian según el comercio adherido. Algunas cadenas fijan un monto máximo por operación. Otras determinan un tope mensual para el total de los reintegros. Esa diferencia puede modificar el ahorro final obtenido durante el mes.

Cada consumidor puede consultar previamente las condiciones de la promoción correspondiente para conocer los límites aplicables antes de efectuar el pago. El programa no exige completar formularios ni generar registros adicionales. El beneficio queda disponible para quienes cobran una prestación de ANSES y pagan con la tarjeta de débito vinculada a esa cuenta.

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¿Cuánto tarda en acreditarse el dinero en la cuenta de débito?

El mecanismo de devolución depende de cada comercio adherido. Algunos locales descuentan el beneficio directamente al momento de la compra. Otros establecimientos acreditan el reintegro después del pago. En esos casos, el importe vuelve a la cuenta bancaria del beneficiario.

La acreditación del dinero suele producirse dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra. El plazo puede variar de acuerdo con la modalidad prevista por cada promoción. La combinación de las promociones de ANSES con los beneficios ofrecidos por algunas entidades bancarias permite incrementar el ahorro en compras de consumo habitual.