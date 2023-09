¿Cómo afrontar la primavera cuando se tiene alergia?

La polinosis es la manifestación de síntomas respiratorios y oculares generados por los pólenes. Esto se debe a la polinización de algunos árboles (ciprés, fresno, acer, tala, plátano, etc), gramíneas (cynodon dactylon, lolium perenne, bromus, poa, etc) y hierbas-malezas (ambrosia,quenopodio, etc).