Todos los trámites de PAMI que los jubilados pueden hacer desde el celular

La herramienta del organismo ofrece distintas funciones para facilitar la gestión de trámites cotidianos de sus afiliados.

Los usuarios de PAMI pueden gestionar órdenes médicas, recetas y turnos.

Muchos trámites relacionados a la salud requieren tiempo, organización y una serie de traslados. Para las personas mayores, estos factores pueden implicar una dificultad de mayor carácter debido a diversas cuestiones de movilidad, acompañamiento y distancia. Es por eso que el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pensó en una alternativa para facilitar estas cuestiones a sus afiliados.

La aplicación de Mi PAMI resulta como una herramienta efectiva al reunir varios servicios médicos en un mismo portal. Sus afiliados cuentan con acceso rápido a su información y gestiones cotidianas sin tener que trasladarse hasta oficinas o consultorios presenciales.

mi pami Qué es Mi PAMI Mi PAMI es un espacio centralizado donde los afiliados acceden a su credencial digital, recetas electrónicas, turnos médicos y cartilla de prestadores. Además, pueden ver su historial de atención y actualizar los datos personales.

Cada una de estas funciones reemplaza a los trámites que antes requerían papeles y presencia física, lo que implicaba viajes a oficinas o centros de salud. Uno de los cambios más valorados, es la posibilidad de presentar recetas electrónicas en farmacias adheridas sin necesidad de imprimirlas.

Para quienes tienen movilidad limitada o viven lejos de las sedes de atención, el hecho de poder resolver las gestiones desde el hogar les facilita el día a día. Además, evitar la circulación en hospitales disminuye el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias.

La herramienta cuenta con mecanismos estrictos de validación de identidad para proteger los datos personales y resguardar la información médica. Su diseño busca que cada afiliado pueda administrar sus trámites sin intermediarios, aunque también habilita el ingreso de familiares o cuidadores autorizados. Todos los trámites que se pueden realizar desde el celular Desde el celular, los afiliados pueden realizar distintos trámites, tales como: Órdenes médicas: se encuentran en la sección de "Órdenes médicas". No es necesario descargarlas ni imprimirlas, ya que el especialista puede verla a través del sistema. Si es importante contar con el DNI, credencial y la Orden Médica Electrónica (OME) cargada.

Recetas electrónicas: esta sección permite un acceso rápido y fácil a las recetas actuales del usuario. También, permite que las mismas se envíen a través de WhatsApp.

Cartilla médica: en esta sección se puede filtrar según profesional, especialidad o centro de salud.

Turnos: para obtener un turno se debe ingresar a la sección Turnos de agencia, elegir el trámite que sea necesario con el día y horario que se precisa y solicitar el turno para ser atendido de manera presencial.

Médico de cabecera: en la sección "Mi Médico" se encuentra el nombre, apellido y especialidad del médico seleccionado. Además, permite compartir los datos personales a través de WhatsApp.

Emergencias: cuenta con un botón de acceso rápido para poder contactar a distintos números de emergencias en caso de ser necesario. Cómo usar Mi PAMI, paso a paso Los pasos para usar la aplicación son muy sencillos: Descargar la aplicación desde las tiendas oficiales o entrar a la página web del organismo.

Completar información personal, validar el número de celular y crear una contraseña segura.

En pocos minutos llega un código por SMS que habilita la cuenta y permite acceder a todos los servicios desde cualquier dispositivo conectado a internet. Para quienes tengan dudas o problemas durante el uso, existen varios canales de apoyo: la línea 138, atención presencial en agencias de todo el país y tutoriales en la aplicación.

