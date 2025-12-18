Guía paso a paso: cómo activar el botón de emergencias en Mi PAMI

Una función diseñada para facilitar el acceso inmediato a asistencia médica en adultos mayores.

El sistema está diseñado para que puedan usarlo personas sin experiencia.

La digitalización de los servicios de salud incorporó una herramienta clave para los afiliados de PAMI : el botón de emergencias. El objetivo es evitar los desafíos motrices o cognitivos que puedan requerir realizar llamados telefónicos en situaciones de urgencia.

Una interfaz simple y accesible lleva a una atención más rápida y eficaz. La aplicación permite solicitar ayuda con sólo tocar la pantalla del celular . Conocer su funcionamiento y tenerla correctamente configurada brinda tranquilidad y resulta determinante ante un escenario de emergencia.

Ingresá a la App Store o Google Play, buscá “Mi PAMI” y descargá la aplicación de forma gratuita . (Si ya la tenías instalada, es importante actualizarla a la versión más reciente).

Al abrir la app, deberás registrarte o iniciar sesión con tus credenciales . El sistema solicita una revalidación de identidad con un proceso de seguridad reforzado para proteger la información personal y médica.

Dentro de la sección “Mi Perfil” o “Datos personales”, corroborá que toda la información esté correcta y actualizada , ya que será utilizada en caso de emergencia.

Completar estos pasos previos es fundamental para garantizar que la función opere correctamente. Una configuración adecuada permite que, ante una situación crítica, el pedido de asistencia se realice sin demoras ni errores.

pami celular.webp

¿Cómo usar el botón de emergencias de PAMI en una situación real?

El botón de emergencias se encuentra visible en el menú principal de la app, identificado con un ícono de color rojo o naranja. Su ubicación destacada facilita el acceso inmediato, incluso para usuarios con poca experiencia en el uso de aplicaciones móviles.

Al activarlo, el sistema realiza una llamada automática a los servicios de urgencia médica de PAMI. Esta modalidad agiliza la atención y reduce el estrés en momentos donde cada segundo puede ser decisivo.

mi pami

Configuración de contactos de emergencia: enviá tu ubicación a familiares

La app Mi PAMI también permite configurar contactos de emergencia (familiares, cuidadores o personas de confianza que serán notificadas en caso de activar el botón).

Cuando esta función está habilitada, el sistema puede enviar mensajes por WhatsApp o SMS con la ubicación y los datos del afiliado. Una herramienta que mantiene al entorno cercano alerta de la atención médica que pueda estar recibiendo el beneficiario.