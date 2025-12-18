El Programa de Medicamentos PAMI se encuentra vigente para que más de 5 millones de afiliados puedan llevar adelante sus tratamientos. El mismo es acompañado por un sistema de subsidio social en el caso de afiliados que no tengan los recursos suficientes para garantizar el cuidado de su salud.
Todos los medicamentos que se pueden conseguir gratis a través de PAMI, antes que termine el año
Con el objetivo de prevenir el consumo excesivo de medicamentos, el organismo garantiza su viabilidad en casos especiales y descuentos en enfermedades crónicas y agudas.
Algunos afiliados reciben descuentos por la totalidad del valor de sus medicamentos y otros -según la condición médica- desde un 40% a un 80% del valor final. "Gracias a un esfuerzo económico y a una gestión eficiente de recursos, seguimos garantizando la sostenibilidad del programa" comunicó el organismo. Además, enfatizó su objetivo de prevenir el consumo excesivo de medicamentos.
Medicamentos gratis de PAMI
Incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de los siguientes tratamientos especiales:
Tratamiento para la diabetes
Medicamentos oncológicos
Medicamentos oncohematológicos
Tratamiento de la hemofilia
Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
Medicamentos para trasplantes
Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
Medicamentos para la artritis reumatoidea
Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
Medicamentos oftalmológicos intravítreos
Medicamentos para la osteoartritis
Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratis
Acceder a los medicamentos ambulatorios y del programa de medicamentos PAMI es fácil:
Pedirle a un médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia
Retirar los medicamentos con DNI y credencial PAMI
Si el tratamiento no se encuentra en la lista de cobertura total, pero sos parte de los afiliados que que no pueden pagar el valor de los mismo, PAMI otorga un subsidio social para el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas.
Estos son los requisitos:
Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD)
No estar afiliado a una prepaga.
No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.
No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.
De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.
Otros descuentos de PAMI en medicamentos
Quienes no puedan obtener la totalidad del descuento en los medicamentos pueden acceder a porcentajes en:
- 50% al 80% de cobertura para patologías crónicas y agudas
La cobertura se aplica sobre el precio de venta PAMI. Se trata de un beneficio adicional para el afiliado que accede a su medicamento a un precio final en promedio más bajo que cualquier otra Obra Social o Prepaga del sistema de salud.
- 40% de cobertura para medicamentos de uso eventual
Para aquellos medicamentos que el afiliado utiliza de forma local y/o eventual para tratamientos acotados en el tiempo.
